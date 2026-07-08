Deux départs annoncés : «Un gros chantier» attend l'OM pour la suite du mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a besoin de vendre. De nombreux départs sont à prévoir au sein de l'effectif de Bruno Genesio et visiblement, personne ne serait intransférable à Marseille. Qui fera donc alors ses valises dans les semaines à venir ? Alors que Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange pourraient notamment partir, cela pourrait bien mettre l'OM dans l'embarras.

A quoi ressemblera l'effectif de l'OM la saison prochaine ? Compte tenu des besoins financiers du club phocéen, il va y avoir de nombreux départs. Cela devrait même concerner le poste de gardien. Dernièrement, on a beaucoup parlé d'une possible vente de Geronimo Rulli et voilà que sa doublure, Jeffrey de Lange, pourrait également s'en aller. En effet, le portier néerlandais serait dans les petits papiers de Twente.

Un métier de gardien différent à l'OM L'OM pourrait donc perdre deux gardiens cet été et voilà que ça ne serait pas forcément une si bonne nouvelle que cela. En effet, sur le plateau de L'Equipe de Greg, Jérôme Alonzo a expliqué que trouver un nouveau gardien pourrait être complexe étant donné que ce poste à Marseille n'est pas comme les autres. « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier », a dit celui qui a gardé les buts de l'OM par le passé.