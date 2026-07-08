Deux départs annoncés : «Un gros chantier» attend l'OM pour la suite du mercato

Cet été, l'OM a besoin de vendre. De nombreux départs sont à prévoir au sein de l'effectif de Bruno Genesio et visiblement, personne ne serait intransférable à Marseille. Qui fera donc alors ses valises dans les semaines à venir ? Alors que Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange pourraient notamment partir, cela pourrait bien mettre l'OM dans l'embarras.
A quoi ressemblera l'effectif de l'OM la saison prochaine ? Compte tenu des besoins financiers du club phocéen, il va y avoir de nombreux départs. Cela devrait même concerner le poste de gardien. Dernièrement, on a beaucoup parlé d'une possible vente de Geronimo Rulli et voilà que sa doublure, Jeffrey de Lange, pourrait également s'en aller. En effet, le portier néerlandais serait dans les petits papiers de Twente.
Un métier de gardien différent à l'OM
L'OM pourrait donc perdre deux gardiens cet été et voilà que ça ne serait pas forcément une si bonne nouvelle que cela. En effet, sur le plateau de L'Equipe de Greg, Jérôme Alonzo a expliqué que trouver un nouveau gardien pourrait être complexe étant donné que ce poste à Marseille n'est pas comme les autres. « On revient à un dossier gardien. Tu aimes ou pas Rulli, il a fait le travail pendant 2 ans. Il était un peu moins bien cette année. Je n’oublie pas les très bons matchs qu’il a fait. Bref, s’il s’en va, tu as un très gros dossier. On le redit chaque année, tu as un boulot qui est un boulot de gardien et tu as un autre boulot qui est gardien à Paris ou à Marseille. C’est un gros chantier », a dit celui qui a gardé les buts de l'OM par le passé.
« Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier »
Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange pourraient donc quitter l'OM tous les deux cet été. Il faut dire que le club phocéen a un sérieux besoin de vendre, notamment afin de faire baisser sa masse salariale. A ce propos, Stéphane Richard, président marseillais, expliquait : « L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l'OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s'inscrit davantage dans la norme. C'est impératif. (...) Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d'euros par an. Mais on doit tout de même construire une équipe compétitive, d'une manière ou d'une autre ».