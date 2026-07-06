Coupe du monde 2026 - Transfert au PSG : Luis Enrique a recalé un joueur de l'équipe de France ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement présent avec l’équipe de France afin de disputer la Coupe du Monde, Maghnes Akliouche devrait voir son avenir évoluer dans les prochains jours. Le milieu offensif de 24 ans devrait rejoindre prochainement le PSG. Ayant déjà voulu rejoindre le club parisien dans le passé, le Français s’était heurté aux désirs de Luis Enrique, qui ne lui trouvait pas de place au sein de son effectif.

Le PSG devrait prochainement conclure son premier transfert de l’été ! Après avoir officiellement vendu Gonçalo Ramos du côté de l’AC Milan, et que les départs de Kang-In Lee (Atlético de Madrid) et de Randal Kolo Muani (Juventus) sont en bonnes voies, le club de la capitale pourrait accélérer dans le sens des arrivées, et notamment dans le dossier Maghnes Akliouche. Convoité depuis plusieurs mois par le PSG, l’international Français actuellement présent aux États-Unis afin d’y disputer la Coupe du Monde, devrait rejoindre Paris.

Luis Enrique n’avait pas de place pour Akliouche A ce propos, le Parisien révèle ce lundi que Luis Campos en personne mène actuellement les négociations avec l’AS Monaco afin de finaliser l’opération. Surtout, le quotidien indique que les années précédentes, Maghnes Akliouche souhaitait déjà rejoindre le PSG, mais que Luis Enrique n’a jamais donné son accord. S’il apprécie clairement son profil, le coach espagnol n’avait pas forcément réussi à lui trouver une place dans son effectif, lui qui n’aime pas empiler les joueurs.