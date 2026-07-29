Didier Deschamps en plein malaise avec la FFF : «Il est bien réel», un journaliste confirme des tensions après l’arrivée de Zinédine Zidane en équipe de France

Pierrick Levallet

L’équipe de France démarre un nouveau chapitre de son histoire. Ce mardi, Philippe Diallo a intronisé Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur des Bleus. Le Ballon d’Or 1998 prend ainsi la place de Didier Deschamps, qui a quitté son poste après la Coupe du monde 2026. Un journaliste a toutefois confirmé un malaise existant entre le champion du monde 1998 et 2018 et la FFF, et l’arrivée de Zinédine Zidane n’y serait pas étrangère.

L’équipe de France entre dans une nouvelle ère. 14 ans après son arrivée en 2012, Didier Deschamps a quitté son poste à la tête des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2026. Et ce mardi, Philippe Diallo a dévoilé l’identité de son successeur. Sans surprise, Zinédine Zidane reprend les rênes de la sélection tricolore. Seulement, la nomination du Ballon d’Or 1998 ne serait pas étrangère à certaines tensions existantes entre Didier Deschamps et la FFF. Et Anthony Clément n’a pas manqué de confirmer le malaise entre les deux parties.

«Le fossé entre le staff et la FFF s’est encore creusé pendant la Coupe du monde» « Un malaise entre Deschamps et la FFF ? Il est bien réel. L’arrivée de Zidane n’est d’ailleurs pas étrangère à ce malaise car Deschamps avait peu goûté la façon dont Philippe Diallo avait évoqué en mars sa future nomination, entre autres motifs de mécontentement qui concernaient les primes et les conditions de vie des Bleus. Le fossé entre le staff et la FFF s’est encore creusé pendant la Coupe du monde et Deschamps n’a pas voulu de l’hommage que Diallo avait programmé au retour des Etats-Unis » a expliqué le journaliste de L’Equipe dans sa session de question/réponse pour le quotidien sportif après l’arrivée de Zinédine Zidane en équipe de France.

Zinédine Zidane n'a pas prévu de discuter avec Didier Deschamps Pendant sa conférence de presse, le technicien de 54 ans a d’ailleurs expliqué qu’un entretien avec Didier Deschamps n’était pas spécialement prévu. « Je voulais féliciter "DD" et tout son staff pour ces quatorze années. Bravo pour tout ce que tu as fait, tout le monde est reconnaissant de ton travail. Maintenant, une autre étape s'ouvre mais toujours avec le même objectif : voir l'équipe de France gagner. Ce n'est pas prévu qu'on se parle avec "DD" mais ce serait avec plaisir » a lancé le nouveau sélectionneur de l’équipe de France ce mardi.