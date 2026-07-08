Chevalier et Safonov remplacés : Le PSG a déjà tout prévu avec deux signatures sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu’il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique cherche la meilleure option pour le poste de gardien de but. Et alors que Matvey Safonov et Lucas Chevalier sont pour le moment ses deux principales options, le coach espagnol a déjà anticipé leur succession avec la signature de deux gros cracks.

L'été dernier, le PSG s'est séparé de Gianluigi Donnarumma sur un choix sportif de Luis Enrique qui a réclamé le transfert de Lucas Chevalier. Néanmoins, le jeune gardien français n'a pas répondu aux attentes et c'est Matvey Safonov qui a pris sa succession. Probablement un chois par défaut pour l'entraîneur du PSG bien que le portier russe ait été irréprochable dans les grands rendez vous. Mais à terme, du changement est évidemment prévu. D'ailleurs, les Parisiens ont d'ores et déjà préparé l'avenir avec notamment la signature d'Alessandro Longoni (18 ans).

Renato Marin et Alessandro Longoni pour préparer l’avenir ? « J'aime me définir comme un gardien complet. J'aime aider mes coéquipiers dans les sorties pour couvrir les espaces. J'aime également participer à la construction du jeu grâce à mon jeu au pied et, bien sûr, réaliser des arrêts, qui restent la mission première d'un gardien », confie-t-il dans une interview accordée au site du PSG. Des qualités qui semblent parfaitement correspondre à ce qu’attend Luis Enrique d’un gardien de but. Du haut de ses 18 ans, Alessandro Longoni représente donc l’avenir du club parisien, d’autant plus qu’il est considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération.