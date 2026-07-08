Chevalier et Safonov remplacés : Le PSG a déjà tout prévu avec deux signatures sur le mercato !

Depuis qu’il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique cherche la meilleure option pour le poste de gardien de but. Et alors que Matvey Safonov et Lucas Chevalier sont pour le moment ses deux principales options, le coach espagnol a déjà anticipé leur succession avec la signature de deux gros cracks.
L'été dernier, le PSG s'est séparé de Gianluigi Donnarumma sur un choix sportif de Luis Enrique qui a réclamé le transfert de Lucas Chevalier. Néanmoins, le jeune gardien français n'a pas répondu aux attentes et c'est Matvey Safonov qui a pris sa succession. Probablement un chois par défaut pour l'entraîneur du PSG bien que le portier russe ait été irréprochable dans les grands rendez vous. Mais à terme, du changement est évidemment prévu. D'ailleurs, les Parisiens ont d'ores et déjà préparé l'avenir avec notamment la signature d'Alessandro Longoni (18 ans).
Renato Marin et Alessandro Longoni pour préparer l’avenir ?
« J'aime me définir comme un gardien complet. J'aime aider mes coéquipiers dans les sorties pour couvrir les espaces. J'aime également participer à la construction du jeu grâce à mon jeu au pied et, bien sûr, réaliser des arrêts, qui restent la mission première d'un gardien », confie-t-il dans une interview accordée au site du PSG. Des qualités qui semblent parfaitement correspondre à ce qu’attend Luis Enrique d’un gardien de but. Du haut de ses 18 ans, Alessandro Longoni représente donc l’avenir du club parisien, d’autant plus qu’il est considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération.
«On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge»
Mais ce n’est pas tout puisque l’été dernier, le PSG avait réalisé un coup similaire en recrutant Renato Marin, qui avait débarqué libre en provenance de l’AS Roma. Le portier italo-brésilien, qui vient de célébrer ses 19 ans, a été utilisé à deux reprises la saison dernière. Et là encore, les Parisiens semblent avoir misé sur l’avenir. « C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre... », confiait une source au sein du PSG dans les colonnes de L’EQUIPE. « On le développe, il apprend le style de jeu du coach. Et il progresse. Il est très bien intégré dans le groupe, avec un bon état d'esprit et le goût du travail. C'est un top talent », assurait-on aussi en interne. Afin de se développer, Renato Marin a été prêté une saison sans option d’achat au CD Nacional en D1 Portugaise. Preuve que le PSG compte bien sur lui pour l’avenir. En attendant, c’est Alessandro Longoni qui assurera le rôle de troisième gardien la saison prochaine. Mais une chose est sûre, la succession de Matvey Safonov et Lucas Chevalier est déjà assurée à Paris !