Lucas Chevalier «viré» de l’équipe de France, la décision radicale ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne jouant plus depuis semaines avec le PSG, Lucas Chevalier a malgré tout été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Mais voilà que le gardien parisien va devoir se faire avec un statut qui a changé chez les Bleus. Et Chevalier va devoir s’y faire. Sous peine de voir Deschamps prendre une décision radicale ?

A quelques mois de la Coupe du monde, la situation de Lucas Chevalier inquiète. En effet, le gardien français a perdu sa place de numéro 1 au PSG et cela fait maintenant quelques semaines qu’il ne joue plus. Forcément, on s’interrogeait sur la présence du Parisien dans la liste de Didier Deschamps. Finalement, pour ce rassemblement de mars, alors que l'équipe de France va affronter le Brésil et la Colombie aux Etats-Unis, le sélectionneur a décidé de faire appel à Lucas Chevalier.

«Fils de p***», quand Zidane a insulté un autre joueur de l’équipe de France ! https://t.co/3AMkkiPSd0 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Il est pris dans un rôle de numéro 3 » Mais si Lucas Chevalier va donc retrouver l’équipe de France, son statut a changé. En effet, c’est en tant que numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba que le gardien du PSG a été appelé. « Son dernier match remonte à fin janvier si je ne me trompe pas. Depuis, il est dans une situation plus compliquée où il n'a pas de temps de jeu. Ça m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main. Ça fait partie de la relation de confiance. Je n'oublie pas qu'à l'automne, il devait concurrencer Maignan. Il n'y a que quatre mois depuis. Cette situation n'est pas idéale pour lui, j'ai échangé avec lui. Il est pris dans un rôle de numéro 3. C’est important pour moi humainement, il n'a pas perdu sa valeur en quatre mois. Il reste en activité. Est-ce que ça va évoluer ? Je lui souhaite, mais je ne mets pas de pression sur le PSG et Luis Enrique », expliquait Didier Deschamps à l'occasion de sa conférence de presse.