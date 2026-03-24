Virée par le Real Madrid, elle règle ses comptes grâce à Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le journaliste Daniel Riolo a fait des révélations pour le moins surprenantes concernant la blessure au genou de Kylian Mbappé. Ce dernier a été victime d’une erreur de diagnostic du Real Madrid, ce qui a depuis été confirmé en Espagne. Une ancienne kinésithérapeute du club, qui avait déjà dénoncé l’incompétence du staff médical madrilène, en a profité pour régler ses comptes avec la Casa Blanca.

Bien que ce soit difficile à croire, il semblerait que Kylian Mbappé ait bel et bien été victime d’une énorme erreur de diagnostic du staff médical du Real Madrid concernant sa blessure au genou. « On sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic posé à Madrid, puisque ça ne lui a pas plu, visiblement il était même en colère. Donc il est venu consulter un médecin, qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé », a révélé le journaliste Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC.

« Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné le droit » « Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a expliqué Daniel Riolo. Des informations depuis confirmées le journaliste espagnol Miguel Angel Diaz : « Dans le diagnostic initial, le Real Madrid s’est trompé de genou. Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné le droit. »

🚨 Itziar González, Real Madrid’s former nutrition specialist, reacts to the news about Mbappé’s knee:



“Thank you Kylian. Hopefully they’ll look for competent, educated people instead of ignorant, well-connected narcissists who only end up hurting the boys.” pic.twitter.com/oK7ipUxkgS — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 24, 2026