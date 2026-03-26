Kylian Mbappé : «Ils ne sont pas tout propres», la séquence lunaire qui fait parler !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est pris dans une polémique malgré lui au Real Madrid. Le club madrilène a licencié l’intégralité de son staff médical, puisque ce dernier se serait trompé de genou au moment d’examiner la blessure du capitaine de l’équipe de France. Et cette séquence ne cesse de faire parler en ce moment.

Actuellement aux Etats-Unis avec l’équipe de France pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé est impliqué malgré lui dans une polémique au Real Madrid. Le club madrilène aurait en effet licencié l’intégralité de son staff médical après la blessure de l’attaquant de 27 ans. À en croire Daniel Riolo et la presse espagnole, les médecins se seraient trompés de genou au moment d’ausculter le capitaine de l’équipe de France. Et cette scène lunaire continue de faire parler sur La Chaîne L’Equipe.

«C'est incroyable» : Après Kylian Mbappé, Daniel Riolo raconte la nouvelle «folie» du Real Madrid ! https://t.co/Ybse57RTKK — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

«Ils ont complètement échoué» « Il y a un timing qui n’est pas très favorable au Real Madrid. Je ne présume pas du fait qu’ils étaient de mauvaise volonté, mais ils ne sont pas tout propres sur l’histoire du genou de Mbappé. Ils ne sont plus trop en position de dire ‘On va t’expliquer comment tu gères ta reprise progressive’. Sur ce dossier là, ils ont complètement échoué. Donc le Real Madrid un peu surpuissant sur ‘vous y allez, vous n’y allez pas’... Déjà c’est Mbappé, mais en plus cette séquence ne leur est pas favorable. Donc effectivement, Mbappé ayant une responsabilité commerciale étant l’égérie de la marque, c’est compliqué pour eux de l’empêcher d’y aller. Mbappé en plus a un rapport avec les Etats-Unis » a expliqué Dave Appadoo au micro de L’Equipe de Greg.