Equipe de France : La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 a fuité dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est ce jeudi soir dans le Journal de 20 Heures de TF1 que Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026. Mais le suspens ne semble pas vraiment au rendez-vous puisqu'en dehors de l'identité du troisième gardien, le nom des 26 joueurs serait déjà connus.

A moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde en Amérique du Nord, plusieurs sélections ont d'ores-et-déjà annoncé la liste des joueurs retenus pour disputer la compétition. Pour l'équipe de France, c'est ce jeudi soir que Didier Deschamps va annoncer son groupe à l'occasion du Journal de 20 Heures de TF1, comme à chaque fois avec une compétition internationale.

Un seul doute pour Deschamps ? Et alors qu'il s'agit d'un évènements toujours très attendu, RMC Sport révèle qu'il ne devrait toutefois pas y avoir de surprises. Le média a effectivement dévoilé la liste de 26 joueurs que Didier Deschamps devrait emmener aux Etats-Unis cet été, et visiblement, la seule incertitude réside dans l'identité du troisième gardien. Le poste devrait se jouer entre trois portiers à savoir Lucas Chevalier (PSG), Alphonse Areola (West Ham) et Robin Risser (RC Lens). Mais c'est bien le Lensois, récemment élu meilleur gardien de Ligue 1, qui a une longueur d'avance sur ses concurrents qui ne jouent plus en club. Enfin, malgré les récentes rumeurs, Hugo Lloris ne devrait pas faire son retour en Bleus. Voilà donc à quoi devrait ressembler la liste de l'équipe de France selon RMC Sport.