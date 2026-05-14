«Il est fou, on va droit dans le mur» : Les coulisses de la rupture avec Raymond Domenech à Knysna racontées par Patrice Evra !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire qui a longtemps été contée dans les discussions autour de l'équipe de France avant que son blason ne soit redoré par le staff de Didier Deschamps qui s'est même assis sur le toit du monde en 2018. Huit ans plus tôt, pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, ce fut une parodie de vie de groupe à laquelle on assistait à base de grève et de clashs en pleine compétition. Via le documentaire Netflix : « Le bus, les Bleus en grève », Patrice Evra a fait de troublantes révélations.

16 ans plus tard, à un peu moins d'un mois du lancement de la Coupe du monde 2026, Netflix a mis en ligne son documentaire : « Le bus, les Bleus en grève » mercredi. Certains acteurs du fiasco de Knysna au Mondial 2010 ont pris la parole tels que le sélectionneur Raymond Domenech, le capitaine des Bleus au moment des faits Patrice Evra ou encore les défenseurs William Gallas et Bacary Sagna. Les années sont passées et ils se sont livrés sur cette grève d'entraînement dans le bus qui a fait le tour du monde.

«Eh bien je vais lui mettre la guillotine, Gourcuff ne joue pas demain» L'Equipe a rapporté quelques moments vus dans le documentaire de la plateforme de streaming américaine dont cette déclaration assez lunaire d'une discussion entre Patrice Evra et Raymond Domenech au camp de base. « Les gens venaient me voir comme si j'étais la nounou parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur : ‘Pat, va parler avec le coach, on ne fait que de la m*rde, dis-lui de changer ses entraînements’. Là, je vais voir Raymond : ‘Coach...’. ‘Oh je sais ce que vous voulez, vous voulez que je sacrifie l'agneau ! Eh bien je vais lui mettre la guillotine, Gourcuff ne joue pas demain ! ».