Coupe du monde : Warren Zaïre-Emery va offrir «belle surprise» à l'équipe de France ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour disputer la Coupe du monde. La grande majorité des noms est déjà connue, mais il pourrait y voir quelques surprises. Notamment grâce à Warren Zaïre-Emery. Son possible positionnement en tant que latéral droit libère une place au milieu de terrain qui pourrait permettre à Corentin Tolisso d'avoir une place chez les Bleus.

A moins d'un mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps dévoilera jeudi soir sa liste pour le Mondial américain. Pour le moment, impossible de savoir si 25 ou 26 joueurs seront appelés, mais plusieurs noms sont déjà quasiment assurés d'en faire partie. Néanmoins, un nom est sur toutes les lèvres à savoir Corentin Tolisso qui réalise une excellente saison avec l'OL, sans pour autant faire partie des options du sélectionneur à première. Mais d'après le journaliste de Canal+ Alexandre Araujo, la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery glisser au poste de latéral droit libère une place au milieu de terrain qui pourrait revenir au Lyonnais.

Tolisso, une opportunité grâce à Zaïre-Emery « Je pense que Corentin Tolisso doit être la belle surprise de la liste de Didier Deschamps. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça fait plusieurs listes qu'on constate que Didier Deschamps cherche des solutions (...) Quand j'entends que Warren Zaïre-Emery pourrait devenir un latéral droit, un très bon latéral droit, une belle option à ce poste, que Camavinga est quand même sur une sacrée pente descendante avec le Real Madrid (...) Tout ça, ça m'amène à penser que Corentin Tolisso, c'est loin d'être une mauvaise idée, quel que soit son profil, quel que soit son rôle », lâche-t-il sur le plateau du Late Football Club avant d'en rajouter une couche.