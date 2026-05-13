Coupe du monde : Warren Zaïre-Emery va offrir «belle surprise» à l'équipe de France ?

Jeudi soir, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour disputer la Coupe du monde. La grande majorité des noms est déjà connue, mais il pourrait y voir quelques surprises. Notamment grâce à Warren Zaïre-Emery. Son possible positionnement en tant que latéral droit libère une place au milieu de terrain qui pourrait permettre à Corentin Tolisso d'avoir une place chez les Bleus.
A moins d'un mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps dévoilera jeudi soir sa liste pour le Mondial américain. Pour le moment, impossible de savoir si 25 ou 26 joueurs seront appelés, mais plusieurs noms sont déjà quasiment assurés d'en faire partie. Néanmoins, un nom est sur toutes les lèvres à savoir Corentin Tolisso qui réalise une excellente saison avec l'OL, sans pour autant faire partie des options du sélectionneur à première. Mais d'après le journaliste de Canal+ Alexandre Araujo, la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery glisser au poste de latéral droit libère une place au milieu de terrain qui pourrait revenir au Lyonnais.
Tolisso, une opportunité grâce à Zaïre-Emery
« Je pense que Corentin Tolisso doit être la belle surprise de la liste de Didier Deschamps. Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça fait plusieurs listes qu'on constate que Didier Deschamps cherche des solutions (...) Quand j'entends que Warren Zaïre-Emery pourrait devenir un latéral droit, un très bon latéral droit, une belle option à ce poste, que Camavinga est quand même sur une sacrée pente descendante avec le Real Madrid (...) Tout ça, ça m'amène à penser que Corentin Tolisso, c'est loin d'être une mauvaise idée, quel que soit son profil, quel que soit son rôle », lâche-t-il sur le plateau du Late Football Club avant d'en rajouter une couche.
«Corentin Tolisso doit être la belle surprise de la liste de Didier Deschamps»
« Pour moi, il coche toutes les cases, pas que sportivement et statistiquement, mais aussi sur le caractère. Il est champion du monde, il a de l'expérience, c'est un joueur qui mène aussi, c'est un leader pour l'OL. Et Didier Deschamps rappelle également l'importance de l'humain dans la liste des Bleus. Pour ma part, il a tout à fait sa place. Et pour les raisons dont j’ai parlé, j'ai quand même la sensation que Tolisso pourrait et devrait être dans cette liste », ajoute Alexandre Araujo. Réponse jeudi lors du Journal de 20h de TF1.