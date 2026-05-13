Équipe de France : Corentin Tolisso dit stop avant la liste de Deschamps pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La longue attente touche à sa fin. Jeudi, sur les antennes de TF1 pendant le JT de 20 heures, Didier Deschamps communiquera officiellement sa liste des joueurs retenus pour représenter la France à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Avec ou sans Corentin Tolisso ? Le joueur de l’OL a lâché une réponse finale à ce sujet.

Aux abonnés absents depuis l’Euro 2021 et l’élimination précoce de l’équipe de France au stade des 1/8ème de finale de la compétition, Corentin Tolisso est revenu sur le devant de la scène avec l’Olympique Lyonnais depuis la saison dernière. De quoi lancer une propagande dans les médias pour son retour chez les Bleus. Daniel Riolo, Samuel Umtiti ou encore Alexandre Lacazette pour ne citer qu’eux ont ouvertement évoqué ce sujet. La question a souvent été posée au principal intéressé, mais pas de nouvelles de Didier Deschamps.

«J’ai croisé son regard, on était un peu éloignés donc on ne s’est pas dit bonjour, mais j’irai lui dire bonjour sans problème» Le sélectionneur de l’équipe de France va annoncer sa liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) jeudi soir pendant le Journal Télévisé de 20 heures de TF1. Lundi, à la suite de la cérémonie des Trophées UNFP au Palais Brongniart, Corentin Tolisso s’est présenté en conférence de presse. Celui qui fait partie du onze de la saison de Ligue 1 a vu un journaliste en rajouter une couche sur l’équipe de France. « Didier Deschamps était dans la salle. Est-ce que vous avez échangé avec le sélectionneur ? La liste de jeudi, est-ce que vous y croyez dur comme fer que vous pouvez faire cette Coupe du monde ? ». Le joueur de l’OL avoue qu’il y a eu un bref contact visuel avec le sélectionneur des Bleus. « J’ai croisé son regard, on était un peu éloignés donc on ne s’est pas dit bonjour, mais j’irai lui dire bonjour sans problème ».