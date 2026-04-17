Didier Deschamps au Real Madrid ? Le retour de Zinedine Zidane réclamé à la place

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Venu remplacer Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid en cours de saison, Alvaro Arbeloa pourrait ne pas s’éterniser chez les Merengue. Par qui va-t-il être remplacé ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d’un intérêt de la Casa Blanca pour Didier Deschamps. Mais voilà que l’arrivée du futur ex-sélectionneur de l’équipe de France est loin de plaire à tout le monde, certains allant jusqu’à réclamer le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour faire quoi ensuite ? Le technicien français ne veut pas encore raccrocher et devrait donc se trouver un nouveau challenge. DD pourrait alors avoir l’embarras du choix avec des options prestigieuses. C’est ainsi qu’il a notamment été question d’un intérêt du Real Madrid, qui pourrait alors choisir de remplacer Alvaro Arbeloa par Didier Deschamps.

Equipe de France : Zinedine Zidane arrive ? Le clan Mbappé l'a déjà prévenu https://t.co/BMLQPbsxLB — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Ramenez-nous Zidane à la tête du Real » Eliminé de la Ligue des Champions en quart de finale, le Real Madrid pourrait donc se trouver un nouvel entraîneur. Didier Deschamps sera-t-il la solution ? Jérôme Rothen opterait lui pour un autre option, ayant ainsi réclamé le retour de Zinedine Zidane sur le banc merengue. « Non mais Arbeloa… Ramenez-nous Zidane à la tête du Real. Vivement que Deschamps arrive au Real Madrid ? Ah non. Je vais faire une pétition pour mettre Zidane au Real. Zizou est déjà pris ? Non il n’est pas pris. Deschamps ça serait bien ? Non Didier non. Je préfère Zizou au Real », a lâché l’ancien joueur du PSG au micro de RMC.