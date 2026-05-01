PSG : Luis Enrique quitte la conférence de presse et interpelle les journalistes pour une raison assez improbable

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a davantage été interrogé sur l’incroyable demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich que sur le prochain adversaire du PSG en Ligue 1, le FC Lorient. De quoi amuser l’entraîneur espagnol, interpellant les journalistes au moment de s’en aller.

À la veille de la réception du FC Lorient par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (17h), Luis Enrique était devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse et n’a pas échappé aux questions sur l’incroyable demi-finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich. « C’est un match de foot unique. Quand j’analyse, si je mets trois heures d’habitude, là c’est cinq heures pour PSG-Bayern. Il y avait des actions incroyables, c’était un match très spectaculaire. Il n’y a pas eu de mauvais travail défensif, c’est ce qui fait que ce match était magnifique. Ça a été un niveau incroyable, spécialement les attaquants, a notamment réagi l’entraîneur du PSG. Regardez comment Kane et Dembélé défendent ! C’était incroyable. C’est un moment pour féliciter les deux équipes et profiter. C’est l’adversaire le plus fort que j’ai affronté depuis que je suis au PSG. Je suis très content de gagner un match contre le Bayern. On aurait pu faire match nul ou perdre, ça n’aurait pas été injuste. Le foot de ce niveau se joue sur des petites différences. »

"On parlera de Lorient avant le match du Bayern Munich » Il y avait en revanche moins de questions sur le FC Lorient, prochain adversaire du PSG avant la demi-finale retour en Bavière. Ce que n’a pas manqué de souligner Luis Enrique au moment de quitter la pièce. « Et Lorient, aucune question », a lancé l’Espagnol aux journalistes en applaudissant. « Bravo. On parlera de Lorient avant le match du Bayern Munich », a-t-il ajouté en souriant.