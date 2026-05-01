Matvey Safonov remplacé au PSG : Luis Enrique entretient le mystère !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le duel face au Bayern Munich qui a été très disputé, le PSG doit jouer son match face à Lorient en Ligue 1 avant de retrouver son adversaire allemand. Lors du match aller, les joueurs parisiens ont puisé dans leurs réserves et ont tout donné sur la pelouse. Certains ont peut-être besoin de souffler. Concernant Matvey Safonov, il n'a trop envie d'en dévoiler.

Titulaire en ce moment au PSG, Matvey Safonov l'était encore pour affronter le Bayern Munich mardi. Lors de ce match, certains joueurs ont fini au bord des crampes et l'intensité était folle. Face à Lorient, Luis Enrique pourrait décider de faire souffler le Russe. Ce ne sera pas forcément le cas.

Safonov remplacé ? Luis Enrique dévoile ses plans Avec la blessure de Lucas Chevalier, forfait pendant plusieurs semaines, Luis Enrique n'a donc plus que Renato Marin en deuxième choix s'il compte faire reposer Matvey Safonov. Le Russe devra se préparer pour affronter Lorient (samedi, 17h). « Non, c'est un poste différent. Mais j'ai fait de tout avec les gardiens pendant ma carrière d'entraîneur. Je me rappelle qu'avec le Barça B, j'avais fait jouer chaque gardien sept matches en début de la saison. Et après, j'avais choisi celui que je considérais comme le meilleur. Je suis ouvert à changer des choses dans le football parce qu'il y a beaucoup de "topics" (sujets) qu'il faut analyser. Le monde a changé dans tous les aspects, comme dans la communication. Pourquoi il ne pourrait pas changer dans le football ? C'est ce que je pense pour toutes les positions. C'est clair que c'est un poste différent. Mais je suis ouvert à changer des choses. Je n'ai aucun problème » explique l'entraîneur espagnol en conférence de presse à la veille du match.