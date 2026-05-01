«C'est injuste de douter de lui» : Matvey Safonov a convaincu tout le monde au PSG !

Depuis la fin de l'année dernière, Matvey Safonov s'est solidement imposé dans les buts du PSG aux dépens de Lucas Chevalier, pourtant recruté 40M€, hors bonus, l'été dernier. Et pour Benoit Costil, le Russe est désormais solidement installé les buts du PSG, et il n'y a plus de raison que cela change.
Recruté pour 40M€, hors bonus, Lucas Chevalier devait être le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Mais à l'issue d'une première partie de saison compliquée, l'ancien portier du LOSC a finalement perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Et le Russe mérite désormais de la conserver comme le souligne Benoit Costil.
Costil valide Safonov
« Je pense qu’il a mérité qu’on lui fasse confiance, qu’on ne doute pas de lui. Il a gagné sa place sur le terrain. Ma préférence de base est pour Lucas Chevalier, et j’estime que le potentiel de ce dernier est supérieur à celui de Safonov. Maintenant, sa place, il l’a gagnée sur le terrain, à l’entrainement, à travers des matches. Sur les matches qui comptent, il a toujours été présent. A Liverpool, à Chelsea, contre Flamengo… Aujourd’hui, c’est injuste de douter encore de lui », assure-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«C’est le gardien numéro 1»
« C’est le gardien numéro 1, il a la confiance du staff, de Luis Enrique, des joueurs. Tu sens même qu’il y a une connexion avec ses partenaires, il est bien implanté dans le vestiaire, respecté et apprécié. Il y a une sorte d’alchimie entre lui, ses défenseurs et son équipe. C’est quelque chose d’important. C’est dur et presque injuste de douter de Safonov qui a fait ses preuves sur le terrain. Il mérite qu’on soit derrière lui, comme on peut être derrière toute l’équipe du Paris Saint-Germain pour aller chercher ce titre en Ligue des Champions. Après, que sera le choix du PSG sur le futur, je ne sais pas, mais sur la saison il mérite qu’on lui fasse confiance et qu’on lui enlève les doutes qu’on a sur lui », ajoute Benoit Costil.