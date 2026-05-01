«C'est injuste de douter de lui» : Matvey Safonov a convaincu tout le monde au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin de l'année dernière, Matvey Safonov s'est solidement imposé dans les buts du PSG aux dépens de Lucas Chevalier, pourtant recruté 40M€, hors bonus, l'été dernier. Et pour Benoit Costil, le Russe est désormais solidement installé les buts du PSG, et il n'y a plus de raison que cela change.

Recruté pour 40M€, hors bonus, Lucas Chevalier devait être le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG. Mais à l'issue d'une première partie de saison compliquée, l'ancien portier du LOSC a finalement perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov. Et le Russe mérite désormais de la conserver comme le souligne Benoit Costil.

Costil valide Safonov « Je pense qu’il a mérité qu’on lui fasse confiance, qu’on ne doute pas de lui. Il a gagné sa place sur le terrain. Ma préférence de base est pour Lucas Chevalier, et j’estime que le potentiel de ce dernier est supérieur à celui de Safonov. Maintenant, sa place, il l’a gagnée sur le terrain, à l’entrainement, à travers des matches. Sur les matches qui comptent, il a toujours été présent. A Liverpool, à Chelsea, contre Flamengo… Aujourd’hui, c’est injuste de douter encore de lui », assure-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.