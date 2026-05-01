Critiqué pour l’avoir remplacé, Mauricio Pochettino se livre sur la difficile gestion de Lionel Messi au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Entraîneur du PSG entre janvier 2021 et juillet 2022, Mauricio Pochettino a notamment eu Lionel Messi sous ses ordres, qu’il avait eu le malheur de sortir lors d’un match remporté face à l’OL. Le technicien argentin voulait simplement protéger son joueur, mais cela a entraîné des pressions de la part des dirigeants parisiens.

Invité dans le podcast Stick to Football de The Overlap, en compagnie de Gary Neville, Jill Scott, Roy Keane et Ian Wright, Mauricio Pochettino est revenu sur son passage au PSG, où il a eu à composer avec la gestion de Lionel Messi. Lors d’une victoire face à l’OL (2-1) en septembre 2021, il l’avait remplacé dès la 76 minute. Une décision qui peut sembler anodine, mais pas tant que ça quand il s’agit de l’octuple Ballon d’Or.

« Mon erreur a été de ne pas lui demander son avis » « Mon intention première était de protéger. Car je réfléchissais au fait qu’il doit jouer la Ligue des champions, etc. Si je ne prends pas de décision, il se blesse et cela a des répercussions sur sa participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar. On a trop de choses en tête quand on est entraîneur. Vous êtes passés par là, ce n’est pas facile. Et j’ai pris cette décision. Mais mon erreur a été de ne pas lui demander son avis », a confié Mauricio Pochettino. « À ce moment-là, pour moi, je n’ai pas réfléchi. Je ne voulais pas montrer que j’étais plus courageux qu’un autre entraîneur. Ce n’était pas dans mon… Et je ne voulais pas le défier, mais à ce moment-là, j’ai pensé que c’était ce qu’il y avait de mieux pour le joueur. »