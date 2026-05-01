«Si c'est une opinion de m*rde...» : L'énorme sortie de Luis Enrique après PSG-Bayern !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le PSG doit affronter le FC Lorient en Ligue 1 avant son match retour face au Bayern Munich. Mardi, le match aller a déchaîné les passions avec un niveau de jeu exceptionnel pratiqué par les deux équipes. Mais la victoire du PSG (5-4) n'a pas été appréciée par tout le monde, certains s'en prenant à la qualité du jeu pratiqué. Une critique que Luis Enrique ne partage pas du tout.

Mardi soir, le match aller entre le PSG et le Bayern Munich a donné lieu à un spectacle extraordinaire. Les joueurs ont tout donné sur le terrain et le spectacle offensif a régalé les spectateurs. Mais certains ont tout de même trouvé de quoi critiquer. Luis Enrique semble avoir du mal à comprendre les avis de tous.

Luis Enrique pas d'accord avec les critiques Malgré la qualité du football proposé par les deux équipes, certains n'ont pas été convaincus et regrettent des manquements en défense notamment. La presse internationale s'était pourtant enthousiasmée devant ce match qui a vu la victoire du PSG en attendant le match retour. En conférence de presse, Luis Enrique a répondu. « C’est comme la vie, il y a des avis partout. Je pense que ce n’est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si c’est une opinion de merde, tu n’es pas obligé de la respecter… Il y a des personnes qui aiment le football joué comme ça, c’est la majorité et j’en fais partie. Mais certaines personnes n’aiment pas ça. Ce que je pense, c’est qu’on a montré que la majorité a profité du match, c’est le plus important » déclare-t-il.