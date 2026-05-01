Mercato : Un crack du Real Madrid est réclamé à Pablo Longoria !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quelques semaines après son éviction de l’OM, Pablo Longoria est devenu le nouveau directeur sportif de River Plate. Le coach du légendaire club argentin, Eduardo Coudet lui, ne serait pas contre le retour de Franco Mastantuono dans son effectif. Le crack de 18 ans avait quitté le club pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier.

Président de l’OM durant de longues années, Pablo Longoria a fini par être évincé de son poste. A la fin du mois de février, le club phocéen a officialisé le départ du dirigeant espagnol, qui a connu une nouvelle saison très compliquée à la tête du club marseillais. Mais Pablo Longoria n’aura pas beaucoup attendu avant de retrouver un nouveau projet prestigieux. En effet, ce mercredi, River Plate a annoncé l’arrivée de l’ancien de l’OM en tant que nouveau directeur sportif du club argentin. Et rapidement, Longoria pourrait boucler un beau coup avec l’arrivée de Franco Mastantuono en provenance du Real Madrid.

Longoria prêt à boucler l’arrivée de Franco Mastantuono ? L’entraîneur de River Plate, Eduardo Coudet, a affirmé qu’il serait ravi de pouvoir accueillir à nouveau Mastantuono, qui a quitté River Plate pour le Real Madrid l’été dernier. « Nous l’accueillerions à bras ouverts. Le style de jeu est différent mais je ne pense pas qu’il y ait besoin d’adaptation. Lorsqu’il était avec moi, il était très performant. Il fait face à une forte concurrence de la part de joueurs au profil similaire, et plus expérimentés, comme Brahim Díaz ou Arda Güler. Il n’a que 18 ans. À River Plate, on perd la notion du temps. Je souhaite toujours le meilleur pour les jeunes joueurs », a ainsi confié Coudet en conférence de presse.