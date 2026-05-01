«Il me fait penser à Vitinha et Joao Neves» : Le PSG prépare un nouveau gros coup sur le mercato ?

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale entend se renforcer tout en continuant à miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens auraient ainsi des vues sur Mateus Fernandes. Le milieu de terrain de West Ham est d’ailleurs déjà comparé à ses compatriotes Vitinha et Joao Neves, qui évoluent chez les Rouge-et-Bleu.
Le PSG risque d’animer le mercato cet été. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine afin d’étoffer l’effectif. Et les dirigeants parisiens entendraient continuer à miser sur la jeunesse. Dans cette optique, Luis Campos aurait activé plusieurs pistes comme celles menant à Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore Mateus Fernandes (West Ham). Le milieu offensif de 21 ans est perçu comme un joueur à fort potentiel. Le Portugais est même déjà comparé à ses compatriotes Vitinha et Joao Neves.
«Il a tout pour lui»
« Mateus Fernandes, je le trouve exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ce garçon ne restera pas à West Ham, quoi qu'il arrive. Il a tout pour lui. Il est mobile. Il est techniquement très bon. Il me fait un peu penser aux deux milieux de terrain portugais qui courent et dominent au PSG » a expliqué Jan Molby dans un entretien accordé au Anfield Index.
Le PSG bientôt concurrencé par Liverpool ?
L’ancien joueur passé par Liverpool aimerait d’ailleurs voir les Reds se manifester pour le joueur de West Ham. Le PSG pourrait donc se retrouver avec une concurrence un peu plus lourde à gérer sur ce dossier. Luis Campos semble en tout cas préparer un nouveau gros coup sur le mercato. Les transferts de Vitinha et Joao Neves ont été de franches réussites. Si Mateus Fernandes dispose du même potentiel, on imagine que Luis Enrique pourrait faire des merveilles avec lui. Affaire à suivre...