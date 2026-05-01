«Il me fait penser à Vitinha et Joao Neves» : Le PSG prépare un nouveau gros coup sur le mercato ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale entend se renforcer tout en continuant à miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens auraient ainsi des vues sur Mateus Fernandes. Le milieu de terrain de West Ham est d’ailleurs déjà comparé à ses compatriotes Vitinha et Joao Neves, qui évoluent chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG risque d’animer le mercato cet été. Le club de la capitale souhaiterait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine afin d’étoffer l’effectif. Et les dirigeants parisiens entendraient continuer à miser sur la jeunesse. Dans cette optique, Luis Campos aurait activé plusieurs pistes comme celles menant à Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore Mateus Fernandes (West Ham). Le milieu offensif de 21 ans est perçu comme un joueur à fort potentiel. Le Portugais est même déjà comparé à ses compatriotes Vitinha et Joao Neves.

«Il a tout pour lui» « Mateus Fernandes, je le trouve exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ce garçon ne restera pas à West Ham, quoi qu'il arrive. Il a tout pour lui. Il est mobile. Il est techniquement très bon. Il me fait un peu penser aux deux milieux de terrain portugais qui courent et dominent au PSG » a expliqué Jan Molby dans un entretien accordé au Anfield Index.