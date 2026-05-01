Le PSG va bientôt annoncer cinq signatures : La date est connue !

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre des prochains mois animés. Le club de la capitale préparerait déjà son recrutement pour cet été. Et en parallèle, la direction parisienne travaillerait sur cinq prolongations. Les Rouge-et-Bleu seraient d’ailleurs plutôt avancés sur ces dossiers et sembleraient même avoir fixé une date pour annoncer ces nouvelles.

Le PSG semble avoir pris conscience des limites de son effectif. Le club de la capitale entendrait donc se montrer actif sur le mercato cet été pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Plusieurs noms ont même déjà été évoqués, comme ceux de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou encore Maghnes Akliouche (AS Monaco). Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient visiblement prévu d'être actifs cet été. Mais en parallèle, les champions d’Europe 2025 travailleraient sur d’autres dossiers. Et ceux-ci seraient en bonne voie.

Le PSG va bientôt officialiser cinq prolongations ? D’après les informations de Onze Mondial, le PSG aurait mis son mercato en stand-by pour pouvoir se concentrer sur la fin de saison. Mais avant de prendre cette décision temporaire, Luis Campos et la direction parisienne ont scellé les prolongations de Willian Pacho et Joao Neves. Les discussions se poursuivraient également avec Lucas Beraldo ou encore Senny Mayulu. Celle de Luis Enrique, elle, serait presque bouclée. Les Rouge-et-Bleu ne compteraient en tout cas officialiser ces nouvelles qu’une fois la saison arrivée à son terme.