Ousmane Dembélé régale le PSG : Le pari gagnant de Samir Nasri

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a atteint un niveau stratosphérique au PSG depuis son repositionnement au poste de numéro 9 libre opéré par son entraîneur Luis Enrique. Plus proche du but et plus clinique, Dembouz a donné raison à Samir Nasri qui avait prédit ce changement de dimension il y a deux ans comme l'a révélé le streamer AmineMaTué.

Au Théâtre du Châtelet, à Paris, Ousmane Dembélé vivait une soirée inoubliable le 22 septembre dernier. Après avoir tout raflé avec le PSG à l'exception de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, le champion du monde était sacré Ballon d'or France Football. Une consécration pour le gamin d'Evreux formé au Stade Rennais chez qui de grands espoirs ont été placés avant une carrière plus difficile que prévue à cause des blessures.

«Le voir arriver au niveau qu'on voulait qu'il soit au début de sa carrière, c'est incroyable» AmineMaTué voit Ousmane Dembélé à son meilleur niveau à la pointe de l'attaque du club qu'il supporte depuis plus d'un an et demi au PSG. Le streamer en promotion pour le Eleven All-Stars 2 qui se déroulera au Parc des princes dimanche, s'est remémoré le parcours semé d'embûches de Dembélé pour en arriver au titre de meilleur joueur du monde en 2025. « Le Ballon d'or ? J'étais super content pour Dembélé. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais on lui a un peu donné un rôle de comédien pendant sa carrière. C'était plus des blagues qu'autre chose alors qu'au départ c'était un prospect qui était du même niveau que Kylian. On disait que ça devait être les deux futurs très grands joueurs français. Et de le voir arriver au niveau qu'on voulait qu'il soit au début de sa carrière, c'est incroyable. Surtout que c'est un super humain, c'est un bon gars ».