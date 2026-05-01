«C’est impossible pour lui…» : Les joueurs du PSG ont choqué cette légende

Mardi soir, le PSG s’est imposé 5-4 contre le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, prenant par conséquent une petite avance pour la finale. Lors de cette rencontre, les Parisiens n’ont eu aucune pitié pour Manuel Neuer, mais une légende allemande a décidé de monter au secours du gardien de but âgé de 40 ans.
La demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses mardi soir. Le Parc des princes a vu ses petits protégés s’imposer 5-4, ce qui leur permet d’appréhender le match retour avec une légère avance. Le 6 mai sur la pelouse de l’Allianz Arena, on pourrait une nouvelle fois avoir droit à une pluie de buts.
Manuel Neuer n’a pas été décisif face au PSG
Si ce match entre le PSG et le Bayern Munich a été une très belle pub pour les attaquants, les défenses, elles, n’ont pas été à la joie. Après cette rencontre, Manuel Neuer a été quelque peu critiqué du côté de l’Allemagne, lui qui n’a pas vraiment réussi à se montrer décisif et qui a encaissé cinq buts lors d’une seule rencontre de Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.
« Ils sont tellement imprévisibles »
Manuel Neuer a subi des critiques, mais certains le défendent toutefois. C’est le cas du légendaire gardien de la RFA Harald Schumacher (1979-1986), qui a préféré insister sur la qualité de finisseur des attaquants du PSG. « Manu n'a pas grand-chose à se reprocher. Il faut surtout souligner les qualités de finisseur de tous les buteurs parisiens. Ils sont tellement imprévisibles que c'est impossible pour Manu d'anticiper quoi que ce soit. Peut-être aurait-il pu être sur la trajectoire sur la frappe d'Ousmane Dembélé sur le cinquième but et encore... Sur le penalty, il est tout proche de le repousser, mais il est aussi très bien tiré. S'il s'est manqué face au Real (4-3) au retour, c'est difficile de lui faire des reproches sur ce match-là », a-t-il déclaré à L’Équipe.