«C’est impossible pour lui…» : Les joueurs du PSG ont choqué cette légende

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG s’est imposé 5-4 contre le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, prenant par conséquent une petite avance pour la finale. Lors de cette rencontre, les Parisiens n’ont eu aucune pitié pour Manuel Neuer, mais une légende allemande a décidé de monter au secours du gardien de but âgé de 40 ans.

La demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses mardi soir. Le Parc des princes a vu ses petits protégés s’imposer 5-4, ce qui leur permet d’appréhender le match retour avec une légère avance. Le 6 mai sur la pelouse de l’Allianz Arena, on pourrait une nouvelle fois avoir droit à une pluie de buts.

Manuel Neuer n’a pas été décisif face au PSG Si ce match entre le PSG et le Bayern Munich a été une très belle pub pour les attaquants, les défenses, elles, n’ont pas été à la joie. Après cette rencontre, Manuel Neuer a été quelque peu critiqué du côté de l’Allemagne, lui qui n’a pas vraiment réussi à se montrer décisif et qui a encaissé cinq buts lors d’une seule rencontre de Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.