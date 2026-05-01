Bayern Munich - PSG : «Ça me pose problème», un journaliste s’inquiète pour Fabian Ruiz

Pierrick Levallet

Après sa victoire à l’aller (5-4), le PSG aborde son choc retour contre le Bayern Munich avec un avantage. Le club de la capitale devra toutefois faire sans Achraf Hakimi, qui sera remplacé par Warren Zaïre-Emery. Fabian Ruiz devrait ainsi démarrer titulaire. Mais un journaliste s’inquiète pour le milieu de terrain de 30 ans.

Mardi dernier, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich (5-4) et aborde donc les demi-finales retour de la Ligue des champions avec un avantage. Seulement, le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Warren Zaïre-Emery devrait donc être décalé dans le couloir droit, permettant ainsi à Fabian Ruiz de récupérer sa place. Bruno Salomon s’inquiète toutefois pour l’international espagnol, qui a récemment fait son retour sur les terrains.

«Je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité» « Fabian Ruiz, il va falloir regarder sa prestation face à Lorient. Ses bouts de matchs déjà vraiment étaient poussifs. Quand je l’ai vu rentrer, avec toute l’intensité qu’il y a, vraiment ça me pose problème. Il y a beaucoup de gens autour du PSG qui disent ‘Warren Zaïre-Emery à droite, pas de problème’. Ça va brasser contre Luis Diaz, mais Hakimi s’est fait brasser dans tous les sens. Mais à l’épaule il tiendra et il défendra plus que Hakimi. Le binôme défensif avec Marquinhos il sert beaucoup plus quand Zaïre-Emery est là. Mais de l’autre côté, Fabian Ruiz, je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité » a expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.