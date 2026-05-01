Bayern Munich - PSG : «Ça me pose problème», un journaliste s’inquiète pour Fabian Ruiz

Après sa victoire à l’aller (5-4), le PSG aborde son choc retour contre le Bayern Munich avec un avantage. Le club de la capitale devra toutefois faire sans Achraf Hakimi, qui sera remplacé par Warren Zaïre-Emery. Fabian Ruiz devrait ainsi démarrer titulaire. Mais un journaliste s’inquiète pour le milieu de terrain de 30 ans.
Mardi dernier, le PSG s’est imposé face au Bayern Munich (5-4) et aborde donc les demi-finales retour de la Ligue des champions avec un avantage. Seulement, le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Warren Zaïre-Emery devrait donc être décalé dans le couloir droit, permettant ainsi à Fabian Ruiz de récupérer sa place. Bruno Salomon s’inquiète toutefois pour l’international espagnol, qui a récemment fait son retour sur les terrains.
«Je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité»
« Fabian Ruiz, il va falloir regarder sa prestation face à Lorient. Ses bouts de matchs déjà vraiment étaient poussifs. Quand je l’ai vu rentrer, avec toute l’intensité qu’il y a, vraiment ça me pose problème. Il y a beaucoup de gens autour du PSG qui disent ‘Warren Zaïre-Emery à droite, pas de problème’. Ça va brasser contre Luis Diaz, mais Hakimi s’est fait brasser dans tous les sens. Mais à l’épaule il tiendra et il défendra plus que Hakimi. Le binôme défensif avec Marquinhos il sert beaucoup plus quand Zaïre-Emery est là. Mais de l’autre côté, Fabian Ruiz, je ne sais pas s’il est en état de faire 60 minutes vu l’intensité » a expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.
Fabian Ruiz titulaire contre le Bayern Munich mercredi prochain ?
Reste maintenant à voir si Fabian Ruiz saura se montrer à la hauteur du rendez-vous mercredi prochain. Le milieu de terrain de 30 ans a fait son retour le 19 avril dernier contre l’OL en Ligue 1. Luis Enrique avait jusque-là opté pour un retour progressif afin d’éviter une rechute puisqu’il était absent depuis janvier. Mais sur la pelouse du Bayern Munich, le coach du PSG risque de ne pas avoir le choix que de titulariser Fabian Ruiz pour compenser la blessure d’Achraf Hakimi, puisque Warren Zaïre-Emery devrait évoluer dans le couloir droit et laisser une place dans l’entrejeu. À suivre...