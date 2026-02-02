L'OM en pleine «hystérie», pour Pierre Ménès ça pourrait encore monter d'un cran

Amadou Diawara

Corrigé par le Club Brugge en Belgique, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions. Après cette déroute, le club marseillais a été tenu en échec par le Paris FC, et ce, après avoir mené de deux buts. D'après Pierre Ménès, l'OM pourrait sombrer dans une profonde crise cette semaine.

Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Roberto De Zerbi s'est frotté au Club Brugge ce mercredi soir. En effet, les deux équipes se sont affrontés au stade Jan-Breydel. A moins d'un séisme, l'OM validait son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Et malheureusement pour la bande à Leonardo Balerdi, la catastrophe s'est produite. En effet, l'OM a perdu sèchement contre le Club Brugge (3-0), tandis que Benfica a battu le Real Madrid (4-2). Sans l'ultime but portugais, inscrit par Anatoliy Troubine à la dernière seconde, l'OM ne serait pas éliminé de la C1.

⏱️ 90+6' | #PFCOM 2️⃣-2️⃣

Alors qu'ils menaient 2-0, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 concèdent le match nul sur la pelouse du Paris FC.

🗓️ Prochain RDV, le mardi 3 février à 21h10 pour le 1/8e de finale de Coupe de France contre Rennes à l'Orange Vélodrome. pic.twitter.com/DsadrnXbcF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2026

Si le Stade Rennais éliminait l'OM... Après cette terrible désillusion en Ligue des Champions, l'OM a été tenu en échec par le Paris FC. Menés 2-0 jusqu'à la 82ème minute de jeu, les Franciliens sont parvenus à revenir à hauteur des Marseillais, et ce, grâce à une réalisation inscrite dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps (90+4'). D'après Pierre Ménès, une défaite contre le Stade Rennais, ce mardi soir en huitième de finale de la Coupe de France, pourrait être celle de trop pour l'OM.