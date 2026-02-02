L'OM en pleine «hystérie», pour Pierre Ménès ça pourrait encore monter d'un cran

Corrigé par le Club Brugge en Belgique, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions. Après cette déroute, le club marseillais a été tenu en échec par le Paris FC, et ce, après avoir mené de deux buts. D'après Pierre Ménès, l'OM pourrait sombrer dans une profonde crise cette semaine.
Pour le compte de la huitième et dernière journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM de Roberto De Zerbi s'est frotté au Club Brugge ce mercredi soir. En effet, les deux équipes se sont affrontés au stade Jan-Breydel. A moins d'un séisme, l'OM validait son ticket pour les barrages de la Ligue des Champions. Et malheureusement pour la bande à Leonardo Balerdi, la catastrophe s'est produite. En effet, l'OM a perdu sèchement contre le Club Brugge (3-0), tandis que Benfica a battu le Real Madrid (4-2). Sans l'ultime but portugais, inscrit par Anatoliy Troubine à la dernière seconde, l'OM ne serait pas éliminé de la C1.
Si le Stade Rennais éliminait l'OM...
Après cette terrible désillusion en Ligue des Champions, l'OM a été tenu en échec par le Paris FC. Menés 2-0 jusqu'à la 82ème minute de jeu, les Franciliens sont parvenus à revenir à hauteur des Marseillais, et ce, grâce à une réalisation inscrite dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps (90+4'). D'après Pierre Ménès, une défaite contre le Stade Rennais, ce mardi soir en huitième de finale de la Coupe de France, pourrait être celle de trop pour l'OM.
«...ça nous vaudrait une crise dont Marseille a le secret»
« L'OM a vécu une semaine très compliquée avec cette élimination invraisemblable en Ligue des Champions, le match nul concédé de façon rocambolesque face au Paris FC, le fait que Lyon revienne au classement... ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas pour Marseille. Le match contre Rennes en Coupe de France prend une importance capitale. Si Marseille venait à être éliminé par Rennes demain (mardi), ça nous vaudrait une crise dont Marseille a le secret. Visiblement, il y a déjà réunion aujourd'hui (lundi) entre les supporters et le club. Quand je parle d'hystérie en parlant de l'OM, on est en plein dedans », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo postée sur sa chaine YouTube.