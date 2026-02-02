L’OM comparé à une «brocante», la méthode Benatia-Longoria «inexplicable»

La stabilité n’est pas vraiment la spécialité de l’Olympique de Marseille, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Car depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, le club est en changement constant, avec les périodes de mercato qui sont devenues illisibles pour certains. Et ça commence à agacer de plus en plus...
Ancien recruteur et directeur sportif, Pablo Longoria est évidemment un spécialiste du mercato. Le président de l’OM a à plusieurs reprises expliqué adorer les coulisses du marché des transferts et on l’a vu, puisqu’il n’y a jamais eu autant de transferts depuis qu’il est là.
L’incroyable bilan de Longoria à l’OM
En septembre dernier, juste après la fermeture du mercato estival, La Provence s’était amusée à décortiquer les différents deals faits depuis le début de la présidence Longoria, il y a cinq ans. Ainsi, 80 joueurs au total ont rejoint l’OM au cours de cette période et 92 l’ont quitté. Ce déséquilibre pourrait être avantageux à priori, mais le quotidien explique que le club n’en a tiré aucun bénéfice net puisque 542M€ ont été dépensés et 336,5M€ sont rentrés dans les caisses marseillaises. Pas vraiment ce qu’on appelle une bonne opération.
« Depuis que Benatia et Longoria sont arrivés, c’est hallucinant »
Les critiques se sont faites de plus en plus nombreuses au fil des années et les échecs sportifs récents de l’OM, n’ont en rien arrangé les choses pour Pablo Longoria. « Il y a un truc inexplicable pour moi, c’est cette espèce de brocante de joueurs permanente » a déclaré l’ancien basketteur Stephen Brun sur RMC, incluant également le directeur sportif Medhi Benatia dans l’équation. « Depuis que Medhi Benatia et Pablo Longoria sont arrivés, c’est hallucinant ce turn-over que ce soit l’été ou l’hiver. C’est fou de voir des joueurs être rayés de la carte des joueurs de l’OM du jour au lendemain. Je ne comprends pas comment fait De Zerbi ».