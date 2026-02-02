L’OM comparé à une «brocante», la méthode Benatia-Longoria «inexplicable»

Axel Cornic

La stabilité n’est pas vraiment la spécialité de l’Olympique de Marseille, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Car depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, le club est en changement constant, avec les périodes de mercato qui sont devenues illisibles pour certains. Et ça commence à agacer de plus en plus...

Ancien recruteur et directeur sportif, Pablo Longoria est évidemment un spécialiste du mercato. Le président de l’OM a à plusieurs reprises expliqué adorer les coulisses du marché des transferts et on l’a vu, puisqu’il n’y a jamais eu autant de transferts depuis qu’il est là.

L'OM prépare un ultime transfert ! https://t.co/miSRF6nzqJ — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

L’incroyable bilan de Longoria à l’OM En septembre dernier, juste après la fermeture du mercato estival, La Provence s’était amusée à décortiquer les différents deals faits depuis le début de la présidence Longoria, il y a cinq ans. Ainsi, 80 joueurs au total ont rejoint l’OM au cours de cette période et 92 l’ont quitté. Ce déséquilibre pourrait être avantageux à priori, mais le quotidien explique que le club n’en a tiré aucun bénéfice net puisque 542M€ ont été dépensés et 336,5M€ sont rentrés dans les caisses marseillaises. Pas vraiment ce qu’on appelle une bonne opération.