Un autre exploit pour Lamine Yamal : Seul Kylian Mbappé l'avait fait avant lui !

Deuxième de l’édition 2025 du Ballon d’Or à seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Phénoménal avec le FC Barcelone, l’ailier droit né en 2007 vient d’atteindre un nouveau record, qui était jusque-là uniquement détenu par un certain Kylian Mbappé. Explications.

De quoi sera faite la suite de la carrière de Lamine Yamal ? Déjà phénoménal à seulement 18 ans, l’ailier espagnol fait les beaux jours de sa sélection et du FC Barcelone. Battu par Ousmane Dembélé lors de l’édition 2025 du Ballon d’Or, le crack né en 2007 rêve de mener le Barça vers les sommets en Ligue des Champions. En attendant, Yamal enchaîne les records de précocité.

Lamine Yamal rejoint Mbappé dans un record de précocité De nouveau buteur ce samedi soir sur la pelouse d’Elche en championnat, Lamine Yamal a atteint un cap symbolique dans sa carrière en termes de statistiques. En effet, comme le rapporte le compte StatsduFoot sur le réseau social X, l’Espagnol de 18 ans a inscrit la somme de 23 buts avant ses 19 ans en championnat. Avant lui, seul Kylian Mbappé avait réussi cet exploit, ce qui démontre à quel point le numéro 10 du FC Barcelone semble destiné à accomplir de grandes choses dans sa carrière.