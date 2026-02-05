«Je n'aimais pas que...» : Un cadre de l'équipe de France se lâche sur Zinedine Zidane

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’immense majorité des joueurs qui ont évolué avec Zinedine Zidane en garde un souvenir impérissable. C’est également le cas de ce champion du monde 1998 qui se confie l’ancien numéro 10 des Bleus et prend même sa défense.

Durant sa carrière, Zinedine Zidane a clairement marqué les esprits, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais en plus du public, Zizou avait impressionné tous ses coéquipiers. Lorsqu'on leur demande quel est le meilleur joueur avec lequel ils ont joué, l'immense majorité d'entre eux citent le nom du Ballon d'Or 1998. Ce n'est donc pas une surprise si Lilian Thuram répond spontanément également en donnant le nom de Zinedine Zidane avec lequel il a tout gagné en équipe de France entre 1994 et 2006 dont la Coupe du monde et l'Euro.

Thuram balance sur Zidane « Zinédine Zidane. La première fois que je l'ai rencontré, en équipe de France, j'avais 17 ans et demi. À l'échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l'air et jonglait à nouveau derrière. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j'ai suivi son évolution jusqu'au joueur confirmé qu'il est devenu en Italie. Je n'aimais pas qu'on laisse croire qu'il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère », révélait-il auprès de L'EQUIPE en 2021.