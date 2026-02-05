Kylian Mbappé toujours pas marié, il s'en explique : «Je voulais profiter…»

Si beaucoup de footballeurs se sont mariés jeunes, ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Interrogé sur le sujet, l'attaquant du Real Madrid a lâché toutes ses vérités. En effet, Kylian Mbappé a expliqué qu'il ne s'était pas engagé avec une autre personne par choix.
Agé de 27 ans, Kylian Mbappé a été transféré du PSG au Real Madrid lors de l'été 2024. Lors de son déménagement, l'international français est parti seul, sans conjointe. Non marié, Kylian Mbappé a expliqué qu'il avait fait le choix de ne pas s'engager, et ce, pour se concentrer sur sa carrière de footballeur.
«Je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie»
« Beaucoup de footballeurs se marient très tôt. Vous avez fait un autre choix. C'est quelque chose qui manque à votre équilibre ou pas du tout ? Non, parce que je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... (Il sourit.) Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer », a confié Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à L'Equipe en septembre.
«Il ne faut pas trop penser et se lancer»
Dans la foulée, Kylian Mbappé s'est prononcé sur le problème de confiance dans une vie de couple : « Comment rencontrer la bonne personne en se disant : elle est là pour les bonnes raisons ? On en revient à la fine ligne entre paranoïa et vigilance. Certains te veulent du mal, mais ça n'est pas tout le monde. Il ne faut pas trop penser et se lancer. C'est valable pour tout le monde. Vous, vous êtes marié ? Comment vous vous êtes dit que c'était la bonne ? Tu mets tout en œuvre pour que ça marche, mais comment on devine l'évidence ? La vie est un pari. On dit souvent que ça réussit aux audacieux, alors il faut tenter. Ce qui est dur dans le football, ça peut être d'affronter le regard des autres. Il y a quelque chose qui s'appelle l'ego et certains ont peur de se tromper. "J'ai rencontré la mauvaise personne et le monde entier l'a vu !" Non, ça peut arriver. Le gars d'à-côté, pas connu, il l'a déjà rencontrée, la mauvaise personne. Il s'agit surtout d'accepter de se tromper. Et si je me trompe, je me relève ».