Kylian Mbappé toujours pas marié, il s'en explique : «Je voulais profiter…»

Amadou Diawara

Si beaucoup de footballeurs se sont mariés jeunes, ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Interrogé sur le sujet, l'attaquant du Real Madrid a lâché toutes ses vérités. En effet, Kylian Mbappé a expliqué qu'il ne s'était pas engagé avec une autre personne par choix.

Agé de 27 ans, Kylian Mbappé a été transféré du PSG au Real Madrid lors de l'été 2024. Lors de son déménagement, l'international français est parti seul, sans conjointe. Non marié, Kylian Mbappé a expliqué qu'il avait fait le choix de ne pas s'engager, et ce, pour se concentrer sur sa carrière de footballeur.

«Je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie» « Beaucoup de footballeurs se marient très tôt. Vous avez fait un autre choix. C'est quelque chose qui manque à votre équilibre ou pas du tout ? Non, parce que je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... (Il sourit.) Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer », a confié Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à L'Equipe en septembre.