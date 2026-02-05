Bixente Lizarazu : Cette addiction de footballeur qui n’est pas passée, «ma chérie l’accepte»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par les Girondins de Bordeaux, le Bayern Munich ou encore l'OM quand il était joueur, Bixente Lizarazu est aujourd'hui à la retraite. Cela fait maintenant plusieurs années que le champion du monde 98 désormais consultant a arrêté sa carrière. Le fait est qu'il a gardé certaines habitudes d'un sportif de haut niveau. De quoi impacter sur la vie conjugale de Lizarazu ?

C'est en 2006, après une carrière longue de plusieurs années, que Bixente Lizarazu tirait sa révérence et mettait un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Désormais consultant sur TF1, le champion du monde 98 avec l'équipe de France n'en reste pas moins toujours très actif. En effet, pour le Basque, la pratique sportive est aujourd'hui devenue une habitude. C'est même une addiction pour Lizarazu.

« Le sport, c'est mon équilibre » En 2024, interrogé par Madame Figaro, Bixente Lizarazu avait évoqué son rapport particulier avec le sport. C'est alors que celui qui jouait arrière gauche sur un terrain de football confiait : « Mon secret bien-être ? Le sport, évidemment. D'ailleurs, quand je suis blessé, rien ne va, y compris sur le plan psychologique. J'ai besoin de me dépasser, de me dépenser, de libérer l'énergie que j'ai en quantité… Le sport, c'est mon équilibre, même si l'esprit de compétition est moins présent. Il s'agit aujourd'hui d'atteindre des objectifs personnels et de profiter de virées sportives entre copains, en partageant de bonnes tablées après l'effort ».