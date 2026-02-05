Kylian Mbappé évoque les personnes qui «veulent du mal», il se méfie !

Amadou Diawara

Lors d'un entretien réalisé en septembre, Kylian Mbappé a donné quelques conseils sur la vie de couple. Comme l'affirme le joueur de 27 ans, « certaines personnes te veulent du mal ». Malgré tout, l'attaquant du Real Madrid estime qu'il faut prendre des risques pour espérer un jour tomber sur la bonne personne.

Pour se concentrer sur sa carrière de footballeur professionnel, Kylian Mbappé a fait le choix de ne pas se marier jeune. « Beaucoup de footballeurs se marient très tôt. Vous avez fait un autre choix. C'est quelque chose qui manque à votre équilibre ou pas du tout ? Non, parce que je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi, je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie, et que je voulais profiter à fond de ma carrière. Peut-être que j'ai tort... (Il sourit.) Peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira, ou Dieu en temps voulu. Quand tu choisis les choses, le résultat est facile à assumer », a confié le jeune homme de 27 ans lors d'un entretien accordé à L'Equipe en septembre.

Kylian Mbappé a fini par s’embrouiller avec cette mégastar du PSG, «je n’ai pas compris pourquoi...» https://t.co/OQfqQmvk81 — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

«Ça réussit aux audacieux, alors il faut tenter» Dans la foulée, Kylian Mbappé s'est livré sur les difficultés à trouver sa moitié. « Comment rencontrer la bonne personne en se disant : elle est là pour les bonnes raisons ? On en revient à la fine ligne entre paranoïa et vigilance. Certains te veulent du mal, mais ça n'est pas tout le monde. Il ne faut pas trop penser et se lancer. C'est valable pour tout le monde. Vous, vous êtes marié ? Comment vous vous êtes dit que c'était la bonne ? Tu mets tout en œuvre pour que ça marche, mais comment on devine l'évidence ? », a confié le joueur du Real Madrid, avant de donner un précieux conseil.