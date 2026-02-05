«C'est ma seule chance de sortir d'ici» : Il vit son plus grand rêve «grâce à Kylian Mbappé»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Né et élevé à Bondy, presque comme Kylian Mbappé qui a seulement dans la ville de Saint-Seint-Denis. Ce joueur devenu professionnel n'a pas hésité à rendre à César ce qui lui appartient. Malgré tout le talent qui est le sien, sans l'exposition de son aîné Mbappé à l'AS Bondy, il n'aurait sans doute pas pu mettre son pied à l'étrier aussi tôt dans sa formation. Il raconte.

« Kyky de Bondy ». Avant d'être rebaptisé le « Kyk's », le surnom de Kylian Mbappé fut celui rédigé quelques mots plus tôt. Bien qu'il soit né dans le 19ème arrondissement de Paris, c'est au sein de la ville de Seine-Saint-Denis que le capitaine de l'équipe de France a grandi et a fait ses gammes dans le club où son père était éducateur. Après lui, un autre joueur des Bleus, de trois ans son cadet, a lui aussi intégré l'école de football de l'AS Bondy.

«Grâce à Kylian Mbappé, plusieurs recruteurs sont venus nous voir à l'âge de 12 ans» Et depuis, le gamin natif de Bondy a bien voyagé. De Bondy à Arsenal en passant par Montfermeil, l'ASSE son club formateur, l'OGC Nice et l'OM, William Saliba (24 ans) s'est mué comme étant un nom incontournable en défense centrale sur la scène européenne. L'international français faisant les beaux jours des Gunners a notamment évolué sous les ordres de Wilfrid Mbappé, paternel de Kylian et d'Ethan, et a pu plus facilement se montrer grâce aux recruteurs qui venaient voir la star du Real Madrid et revenaient en quête d'autres talents. « J'ai eu la chance de grandir à Bondy, où sont nés de nombreux talents. Grâce à Kylian Mbappé et à d'autres joueurs de l'AS Bondy, plusieurs recruteurs sont venus nous voir à l'âge de 12 ans. J'étais très excité quand je les ai vus. Je me suis dit : « C'est ma seule chance de sortir d'ici »».