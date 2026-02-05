«C'est ma seule chance de sortir d'ici» : Il vit son plus grand rêve «grâce à Kylian Mbappé»

Né et élevé à Bondy, presque comme Kylian Mbappé qui a seulement dans la ville de Saint-Seint-Denis. Ce joueur devenu professionnel n'a pas hésité à rendre à César ce qui lui appartient. Malgré tout le talent qui est le sien, sans l'exposition de son aîné Mbappé à l'AS Bondy, il n'aurait sans doute pas pu mettre son pied à l'étrier aussi tôt dans sa formation. Il raconte.
« Kyky de Bondy ». Avant d'être rebaptisé le « Kyk's », le surnom de Kylian Mbappé fut celui rédigé quelques mots plus tôt. Bien qu'il soit né dans le 19ème arrondissement de Paris, c'est au sein de la ville de Seine-Saint-Denis que le capitaine de l'équipe de France a grandi et a fait ses gammes dans le club où son père était éducateur. Après lui, un autre joueur des Bleus, de trois ans son cadet, a lui aussi intégré l'école de football de l'AS Bondy.
«Grâce à Kylian Mbappé, plusieurs recruteurs sont venus nous voir à l'âge de 12 ans»
Et depuis, le gamin natif de Bondy a bien voyagé. De Bondy à Arsenal en passant par Montfermeil, l'ASSE son club formateur, l'OGC Nice et l'OM, William Saliba (24 ans) s'est mué comme étant un nom incontournable en défense centrale sur la scène européenne. L'international français faisant les beaux jours des Gunners a notamment évolué sous les ordres de Wilfrid Mbappé, paternel de Kylian et d'Ethan, et a pu plus facilement se montrer grâce aux recruteurs qui venaient voir la star du Real Madrid et revenaient en quête d'autres talents.
« J'ai eu la chance de grandir à Bondy, où sont nés de nombreux talents. Grâce à Kylian Mbappé et à d'autres joueurs de l'AS Bondy, plusieurs recruteurs sont venus nous voir à l'âge de 12 ans. J'étais très excité quand je les ai vus. Je me suis dit : « C'est ma seule chance de sortir d'ici »».
«Jouer un jour pour Arsenal dépassait mes rêves les plus fous»
Pendant une interview accordée à UEFA TV en 2025, William Saliba reconnaissait se trouver dans un rêve éveillé à Arsenal, le club qu'il supporte depuis sa plus tendre enfance depuis l'achat du maillot de Thierry Henry, ex-attaquant des Gunners (1999-2007 puis un prêt de six mois en 2012). « Je me suis dit que je voulais devenir footballeur professionnel, mais honnêtement, jouer un jour pour Arsenal dépassait mes rêves les plus fous. C'est parfois ainsi que le destin fonctionne. Je me souviens que nous sommes allés acheter un maillot et que j'ai choisi celui de Thierry Henry ».
L'ex-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 réalisations) depuis dépassé par Kylian Mbappé (55) et Olivier Giroud (57) était l'idole de William Saliba qui n'a pas dissimulé son admiration à son égard. « J'ai grandi en le regardant jouer. Je regardais des vidéos plutôt que des matchs complets, car je n'avais pas accès à la chaîne Premier League, mais j'avais parfois la chance de les voir jouer en Ligue des champions. C'est là que mon admiration pour Thierry et le club a commencé ». Grâce à Kylian Mbappé et à la notoriété qui était déjà la sienne auprès des cellules de recrutement des clubs lorsqu'il fut à Bondy, William Saliba a pu mettre un pied dans ce monde qui est son quotidien désormais.