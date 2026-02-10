L'OM humilié par le PSG, les moqueries se poursuivent jusqu'au Qatar !

Dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG n'aura finalement laissé aucune chance à l'OM. Le Classique a très rapidement tourné en faveur des Parisiens qui ont ensuite déroulé pour battre le club phocéen. Et ça a viré à l'humiliation avec une lourde défaite pour les Olympiens (5-0). Forcément, les Parisiens s'en sont donnés à coeur joie pour se moquer de leurs adversaires et ça a même dépassé les frontières de la France.
Battu au Vélodrome pour le premier Classique de la saison, le PSG avait à coeur de prendre sa revanche sur l'OM. Dans les rangs marseillais, on avait aussi l'esprit revanchard. En effet, les joueurs de Roberto De Zerbi souhaitaient refaire tomber les Parisiens après avoir cru à la victoire lors du Trophée des Champions. on s'attendait donc à un beau spectacle sur la pelouse du Parc des Princes, mais voilà que le match n'a été que dans un sens avec une démonstration de force du PSG qui s'est soldée par une humiliation (5-0).
Le PSG ne fait qu'une bouchée de l'OM
Leader du championnat, le PSG a donc confirmé sa 1ère place au classement de Ligue 1 grâce à cette claque infligée à l'OM. C'est Ousmane Dembélé qui aura très rapidement mis les Parisiens sur le chemin de la victoire. Le Français aura ensuite été l'auteur d'un doublé. Buteur contre son camp, Facundo Medina a enfoncé le couteau dans la plaie des Marseillais avant que Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee ne viennent définitivement achever le succès du PSG.
Une victoire qui régale Kimpembe
C'est du Qatar que Presnel Kimpembe a lui regardé sur la victoire du PSG. L'ancien titi parisien a bien évidemment toujours un oeil sur les résultats du club de la capitale et cette victoire face à l'OM lui a donné un grand sourire. Moins à son coéquipier du Qatar SC, Faez Selemani. En effet, sur ses réseaux sociaux, Kimpembe a publié une vidéo où on peut le voir se moquer de son coéquipier supporter du club phocéen. Et il s'en donne à coeur joie pour enfoncer le clou.