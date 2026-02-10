L'OM humilié par le PSG, les moqueries se poursuivent jusqu'au Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG n'aura finalement laissé aucune chance à l'OM. Le Classique a très rapidement tourné en faveur des Parisiens qui ont ensuite déroulé pour battre le club phocéen. Et ça a viré à l'humiliation avec une lourde défaite pour les Olympiens (5-0). Forcément, les Parisiens s'en sont donnés à coeur joie pour se moquer de leurs adversaires et ça a même dépassé les frontières de la France.

Battu au Vélodrome pour le premier Classique de la saison, le PSG avait à coeur de prendre sa revanche sur l'OM. Dans les rangs marseillais, on avait aussi l'esprit revanchard. En effet, les joueurs de Roberto De Zerbi souhaitaient refaire tomber les Parisiens après avoir cru à la victoire lors du Trophée des Champions. on s'attendait donc à un beau spectacle sur la pelouse du Parc des Princes, mais voilà que le match n'a été que dans un sens avec une démonstration de force du PSG qui s'est soldée par une humiliation (5-0).

Le PSG ne fait qu'une bouchée de l'OM Leader du championnat, le PSG a donc confirmé sa 1ère place au classement de Ligue 1 grâce à cette claque infligée à l'OM. C'est Ousmane Dembélé qui aura très rapidement mis les Parisiens sur le chemin de la victoire. Le Français aura ensuite été l'auteur d'un doublé. Buteur contre son camp, Facundo Medina a enfoncé le couteau dans la plaie des Marseillais avant que Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee ne viennent définitivement achever le succès du PSG.