PSG - Vente du Parc des Princes : La promesse qui va faire rêver le Qatar !

Axel Cornic

Arrivés en 2011, les investisseurs qataris ont fait grandir le Paris Saint-Germain, jusqu’à en faire l’une des meilleures équipes de la planète football. Mais la vie n’a pas toujours été facile pour les patrons du club parisien, qui pourraient toutefois voir leurs projets changer avec les élections municipales qui approchent.

Parfois, la politique s’invite dans le football. Cela fait plusieurs années qu’un bras de fer s’est installé entre le PSG et la mairie de Paris. En place depuis avril 2014 et réélue en 2020, Anne Hidalgo est fermement opposée à une vente du Parc des Princes, que les propriétaires du club aimeraient acheter pour notamment l’agrandir. Mais les choses vont bientôt changer...

«Fais gaffe à toi», le clash entre deux joueurs du PSG et de l'OM qui ne passe pas à Marseille https://t.co/xg3nbbfB9p — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

Rachida Dati ouverte à une vente du Parc des Princes Le 15 et le 22 mars prochains se tiendront en effet les élections municipales, avec Hidalgo qui a déjà annoncé qu’elle ne briguera pas un troisième mandat. La vente du Parc des Princes s’est invité dans les débats avec deux candidats, Emmanuel Grégoire et Pierre-Yves Bournazel, qui se sont dit favorables à rouvrir les discussions avec le PSG sur ce sujet. Un nouveau nom vient d’ailleurs de s’ajouter à cette liste tout récemment, avec Rachida Dati qui s’est également positionné sur la vente de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud.