Zinedine Zidane : Le Real Madrid prêt à lui proposer un contrat avec un salaire record ?

Passé par Cannes, Bordeaux et la Juventus, Zinedine Zidane a toutefois écrit les plus belles pages de son histoire avec le Real Madrid. Que ce soit en tant que joueur puis comme entraîneur, le Français a donc fait les beaux jours de la Casa Blanca. Une très belle histoire pour laquelle Florentino Pérez était prêt à payer cher pour qu'elle dure un peu plus longtemps...
Président du Real Madrid, Florentino Pérez a une très grande affection pour Zinedine Zidane. A tel point que le boss merengue ne dirait pas non pour faire revenir une troisième fois le Français sur le banc de touche comme entraîneur. « Zinédine Zidane est le favori du président Florentino Pérez, mais ce dernier espère succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde », confiait récemment un journaliste pour ESPN.
Zidane a pris sa retraite en 2006
Et voilà que par le passé, Florentino Pérez était visiblement prêt à tout pour Zinedine Zidane au Real Madrid. Recruté en 2001 en provenance de la Juventus, le Français sera resté jusqu'en 2006 avec la Casa Blanca, date de sa retraite. Cette année-là, Zizou disputait alors son dernier match avec les Merengue face à Villarreal. La fin d'une aventure donc, mais voilà que dans les vestiaires après la rencontre, Florentino Pérez était prêt à lui offrir le plus gros salaire du Real Madrid pour le voir rester.
« Président, Zizou dit que s'il a un contrat de deux ans à 6,5 millions, il ne prend pas sa retraite ! »
C'est Cicinho, ancien joueur du Real Madrid, qui avait raconté cette anecdote en 2020. Dans des propos rapportés par Marca, il avait ainsi révélé à propos des coulisses de la dernière de Zinedine Zidane : « Florentino Pérez est rentré et a salué tous les joueurs, un par un, et ce qui s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit : "Président, Zizou dit que s'il a un contrat de deux ans à 6,5 millions, il ne prend pas sa retraite !" Tout le monde a rigolé, mais pas Florentino Pérez qui lui a dit, très sérieusement : "Tu le veux vraiment ? Si tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite."(…) Zidane a alors réfléchi un moment et puis a lâché... "Non, non, j'arrête" ».