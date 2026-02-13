Zinedine Zidane : Le Real Madrid prêt à lui proposer un contrat avec un salaire record ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par Cannes, Bordeaux et la Juventus, Zinedine Zidane a toutefois écrit les plus belles pages de son histoire avec le Real Madrid. Que ce soit en tant que joueur puis comme entraîneur, le Français a donc fait les beaux jours de la Casa Blanca. Une très belle histoire pour laquelle Florentino Pérez était prêt à payer cher pour qu'elle dure un peu plus longtemps...

Président du Real Madrid, Florentino Pérez a une très grande affection pour Zinedine Zidane. A tel point que le boss merengue ne dirait pas non pour faire revenir une troisième fois le Français sur le banc de touche comme entraîneur. « Zinédine Zidane est le favori du président Florentino Pérez, mais ce dernier espère succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde », confiait récemment un journaliste pour ESPN.

Zidane a pris sa retraite en 2006 Et voilà que par le passé, Florentino Pérez était visiblement prêt à tout pour Zinedine Zidane au Real Madrid. Recruté en 2001 en provenance de la Juventus, le Français sera resté jusqu'en 2006 avec la Casa Blanca, date de sa retraite. Cette année-là, Zizou disputait alors son dernier match avec les Merengue face à Villarreal. La fin d'une aventure donc, mais voilà que dans les vestiaires après la rencontre, Florentino Pérez était prêt à lui offrir le plus gros salaire du Real Madrid pour le voir rester.