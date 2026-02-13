«Il la jette sur Zidane...» : La première rencontre improbable en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est le Saint-Graal pour tout joueur ayant grandi dans l'hexagone ou bien ayant des origines liées à la France. Légende vivante des Bleus grâce notamment à ses performances avec la sélection en Coupe du monde 98 et l'Euro 2000, Zidane a été la cible d'une attaque quelque peu surprenante en plein stage avant une compétition. Un témoin de marque a tout raconté en interview.

En attendant son hypothétique nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France une fois le rideau tombé sur la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane profite de son temps libre et se tient occupé. En décembre dernier, il participait à l'Universe League à l'Orange Vélodrome aux côtés de Franck Ribéry entre autres. Des retrouvailles presque 10 ans après leur première rencontre assez folle en équipe de France au vu des statuts des deux joueurs dans le vestiaire des Bleus.

« En 2006, la veille de la finale, à l’entraînement, je leur dis : “Arrêtez avec vos penaltys.” »



Raymond Domenech revient sur le penalty raté de David Trezeguet à la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie. 😭



📺 L’émission complète - OFFENSE #9 : RAYMOND DOMENECH NOUS DIT TOUT… pic.twitter.com/dI21a1VXTk — Offense (@OFFENSEemission) February 13, 2026

«Il a pris une boule de neige, la jette dans le paquet et elle tombe sur qui ? Sur Zidane» Cette semaine, Raymond Domenech a été l'invité de l'émission Offense. Au cours d'une discussion de plus d'une heure, l'ex-sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2010 a partagé l'anecdote de la première rencontre entre Zinedine Zidane et Franck Ribéry pendant le stage de préparation à Tignes pour la Coupe du monde en Allemagne. Le fameux épisode de la boule de neige. « Il était exceptionnel. Il a apporté dans cette équipe de vieux, son inconscience. Chez lui, ça s'appelle de l'inconscience. Il est capable de tout. Je raconte l'histoire du stage où il arrive en ne connaissant personne puisqu'il n'avait pas encore été dans le groupe. Premier footing qu'on va faire au mois de mai, il y avait encore de la neige dans les parcours (ndlr de Tignes). Qu'est-ce que tu crois qu'il a fait l'autre ? Il a pris une boule de neige, la jette dans le paquet et elle tombe sur qui ? Sur Zidane. Et c'est Franck Ribéry, tu ne peux même pas te mettre en colère. Zidane sourit, j'étais là en train de me dire : « C'est gagné ». Parce que tu sais qu'il allait te servir d'étincelle. C'est le mec qui met le feu partout, on le voyait dans les matchs, c'était son truc. Il est sur le terrain comme il était en dehors. C'est fabuleux. Il est totalement nature. Il était en admiration devant Zidane, après il a cru qu'il était Zidane ».