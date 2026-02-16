Conséquences inattendues pour Zinedine Zidane : «Il a déconné»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant sa carrière, Zinedine Zidane n'a cessé d'écrire sa légende, notamment grâce à son doublé contre le Brésil lors de la finale de la Coupe du monde 1998. Cependant, un geste a tout gâché et laisse une trace indélébile qui a même des conséquences insoupçonnées en dehors des terrains.

C'est un geste qui est resté dans l'histoire du football. Lors de la finale de la Coupe du monde 2006, Zinedine Zidane assène un coup de tête à Marco Materazzi qui provoquera son expulsion. A 10, l'équipe de France s'inclinera aux tirs-au-but et devra attendre 12 ans avant d'ajouter une deuxième étoile à son maillot. Interrogé sur cette séquence, Raymond Domenech assure qu'il n'en veut pas à son numéro 10 pour le résultat du match, mais bien pour les conséquences que son geste a pu avoir auprès des jeunes joueurs.

Le dernier match de 𝗭𝗶𝗻𝗲́𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗭𝗶𝗱𝗮𝗻𝗲 était en finale de la Coupe du Monde 2006 contre l’Italie 🫤🇮🇹



Son premier (peut-être) à la tête des bleus sera face à l’Italie lors de la Nations League 2026/2027.



𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗘 ! 📖 pic.twitter.com/qKgPy6pWXo — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 12, 2026

Domenech et les conséquences du coup de boule de Zizou « Le critiquer sur quoi ? Le phénomène du coup de boule a été quand même important. J’étais à la Fédé et la DTN, on avait des réunions, et on voyait les cadres et les entraineurs dans les régions, qui nous demandaient comment ils faisaient maintenant pour expliquer aux joueurs qu’on ne réagit pas quand quelqu’un vous insulte… Les gamins leur disaient "Zizou l’a fait". C’est le vrai poids de ce qu’il a fait, plus que le résultat du match… C’est les conséquences par rapport aux gamins qui l’idolâtrent. A juste titre, parce que c’est un joueur exceptionnel. Mais cette exemplarité sur ça, ça a pesé. Là, il a déconné par rapport à ça, par rapport aux conséquences derrière », confie-t-il au micro du podcast Offense.