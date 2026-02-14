Equipe de France - Zinedine Zidane : Son ami est prêt à l’accompagner (il dépose une drôle de candidature)

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est le grandissime favori. Interrogé sur le Ballon d'Or 98, un humoriste français lui a proposé ses services.

Après 14 saisons de règne, Didier Deschamps a décidé de laisser sa place de sélectionneur de l'équipe de France. Engagé jusqu'au 31 juillet avec la FFF, le patron des Bleus a décidé de lâcher son poste après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane est le grandissime favori, étant libre de tout contrat depuis la fin de la saison 2020-2021.

«Je serai là pour couper les oranges, remonter les chaussettes...» Lors d'un entretien accordé à Carré en 2025, Jamel Debbouze a pris position sur la potentielle nomination de Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. « Zizou, évidemment que c’est un fantasme. Mais je n’ai pas envie que l’équipe de France l’abime. Il a tellement un beau palmarès que là il va être attendue et la pression va être telle qu’il va être obligé de faire quelque chose au moins d’équivalent à Didier Deschamps. Mais c’est un tel compétiteur et il l’a prouvé avec le Real. Il a fait le job », a confié l'humoriste français, avant de proposer ses services à son ami Zinedine Zidane (53 ans).