Didier Deschamps clashé par une vieille connaissance sur les réseaux !

Didier Deschamps va connaître sa dernière expérience à la tête de l’équipe de France à l’occasion de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. A quelques mois de l’événement, le sélectionneur tricolore est sollicité pour emmener avec lui un joueur en grande forme…
Une page des Bleus va bientôt se tourner avec le départ de Didier Deschamps au terme de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Dans quelques mois, le sélectionneur tricolore va donc dévoiler sa dernière liste, dans laquelle figurera peut-être Corentin Tolisso, qui enchaîne les performance convaincantes avec l’OL. C’est en tout cas le souhait de ses anciens partenaires lyonnais.
« Je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? »
Alors que Didier Deschamps n’a plus convoqué le milieu depuis l'Euro 2021, Samuel Umtiti s’est amusé de la situation au cours d’un échange avec Corentin Tolisso dans l’After Foot. « Mais je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? », a ironisé le nouveau consultant de RMC après la victoire lyonnaise contre l’OGC Nice. Et d’ajouter : « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité ».
Lacazette interpelle Deschamps sur Instagram
Sur Instagram, Alexandre Lacazette en a également rajouté une couche en partageant un cliché du milieu de l’OL avec la mention « allo », tout en mentionnant le compte de l’équipe de France. L’attaquant de 34 ans, évoluant aujourd’hui en Arabie saoudite, a lui aussi eu du mal à convaincre Didier Deschamps de le convoquer plus souvent, réalisant sa dernière apparition sous le maillot bleu en novembre 2017.
De son côté, Corentin Tolisso affirme ne pas être focalisé sur l’événement organisé à la fin de la saison : « Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100%. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c’est d’avoir zéro regret. J’y vais tant mieux, si je n’y vais pas, je me dirais que j’ai tout fait », a-t-il confié dimanche au micro de RMC.