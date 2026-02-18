Un «chèque en blanc» proposé à Zinedine Zidane, sa réponse n’a pas tardé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pressenti pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane pourrait retrouver l’équipe de France vingt ans après son dernier match sous le maillot bleu. A l’époque, l’ancien meneur de jeu avait décidé de prendre sa retraite après cinq saisons au Real Madrid, et ce malgré une offre alléchante.

Passé par l’AS Cannes, Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, Zinedine Zidane a disputé le dernier match de sa carrière le 9 juillet 2006, à l’occasion de la Coupe du monde entre la France et l’Italie. L’ancien meneur de jeu avait annoncé sa décision d’arrêter le football quelques mois auparavant, à 34 ans, après cinq saisons passées du côté de Madrid. Pourtant, un nouveau défi attendait Zidane à l’autre bout du monde.

«Il m’a n*qué mon rêve» : Deschamps ne l’appelle pas en équipe de France, «j’ai pété les plombs» https://t.co/RA75bBXWjQ — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

« Je pouvais mettre la somme que je souhaitais » Ambassadeur du Qatar pour la Coupe du monde 2022, Zinedine Zidane avait révélé il y a quelques années l’offensive du pays pour s’attacher ses services en tant que joueur. « On a parlé de dix, onze, douze, treize millions d’euros… Je vais le dire clairement: c’est n’importe quoi. Ce n’est pas le quart de ces sommes. Je n’ai pas fait ça pour l’argent, avait-il confié en 2011 auprès de L’Equipe pour justifier son soutien au Qatar. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j’ai arrêté de jouer au foot, le Qatar avait fait appel à moi pour jouer là-bas. Avec un chèque en blanc: je pouvais mettre la somme que je souhaitais. Moi, je ne voulais pas aller jouer au Qatar. En revanche, j’avais dit à ces gens: Un jour, je l’espère, je pourrai vous aider dans un projet bénéfique au futur du sport, du football particulièrement. Voilà. »