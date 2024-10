Eleven All Stars 2 / Espagne - France : «Des cons», il crie au scandale raciste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'acte 2 de l'Eleven Stars a tourné à l'avantage de l'Espagne. Mais cette rencontre entre streameurs ibériques et français a été entaché par des dérapages racistes. Membre de la team d'Aminematue, Brawks a dénoncé des gestes racistes de la part de supporters présents au Civitas Metropolitano de Madrid. Son coéquipier SDM n'a pu retenir sa colère.

La fête a été gâchée. La rencontre entre les streamers espagnols et français a été interrompue pendant de longues minutes suite au comportement raciste de certains supporters. Victime de cris de singe et d’insultes, Brawks n'imaginait pas une telle violence durant ce match amical. Le youtubeur a livré son témoignage après la rencontre remportée par l’Espagne (2-0).

Eleven All Stars 2 : Inoxtag, Amine... Les streameurs français balancent sur le scandale raciste ! https://t.co/3WQYeeEg8A pic.twitter.com/CC75DQWjob — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Brawks a fondu en larmes

« C’était au moment du changement. J'ai décidé de sortir vite du côté du terrain pour que ça joue directement. J'ai commencé à faire le tour du stade, à faire des cœurs à tout le monde parce que tous les gens qui me connaissent savent que je ne serai jamais dans l'animosité. Je ne suis que dans le love et puis c'est quand même un événement de créateurs de contenus. D'un coup, un Espagnol m'a fait un doigt, je lui ai rendu un cœur. Et il m'a fait un geste de singe » a-t-il confié.

« Maintenant, ça suffit »

Son coéquipier SDM était tout aussi outré. « Il y a des Français qui sont venus nous soutenir. Et voir des cons pareils… On ne peut pas juger tout un peuple à cause d’un con. C’est important ce que l’on a fait. Fallait le faire. Maintenant, ça suffit de ne pas prendre la parole, de ne pas faire des actions. On a fait ce que l’on avait à faire, on est sorti. Merci aux joueurs espagnols de nous avoir rejoints, d’avoir compris notre geste. Après on a accepté de recommencer le match car avant tout, on est là pour faire plaisir à des gens. En tout cas, c’était important de faire ça, pour montrer que l’on a une voix. » a confié le streamer dans des propos rapportés par Ouest-France.