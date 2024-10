Eleven All Stars 2 / France-Espagne : La revanche est annoncée pour les streamers !

Arnaud De Kanel

Battue par l'Espagne samedi soir à Madrid, l'équipe de France pourrait bien avoir l'occasion de prendre sa revanche ! A l'issue de la rencontre, le rappeur SDM, qui avait été sélectionné par Amine, a teasé un troisième et dernier match décisif entre les deux équipes dans les mois à venir.

Un peu moins de deux ans après leur victoire lors du Eleven All Stars, les Bleus d'Amine se sont inclinés face à l'Espagne samedi. Cela fait donc une manche partout entre les deux équipes de streamers et ce résultat laisse bien évidemment entrevoir un troisième match décisif. Si le capitaine des Bleus n'a encore rien annoncé, SDM, qui vient de sortir son troisième album intitulé 'À LA VIE À LA MORT', a pris les devants en assurant qu'il y aurait une belle.

Eleven All Stars 2 : Inoxtag, Amine... Les streameurs français balancent sur le scandale raciste ! https://t.co/3WQYeeEg8A pic.twitter.com/CC75DQWjob — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

«Il y aura une belle»

« C'est dommage mais en tout cas on remercie les Espagnols d'avoir fait ça. Nous on est sortis du terrain, c'est normal, merci aux Espagnols de nous avoir suivis dans notre mouvement. Pour nous c'est normal, on en a marre de se taire, de subir des choses. C'était important de faire ça, en espérant que ça donne l'exemple aux plus grands. En tout cas on ne peut pas lâcher un évènement à cause d'un connard, on ne peut pas juger tout un peuple à cause d'un connard et je pèse mes mots. Dans l'ensemble ça a été magnifique, je ne retiendrai que le meilleur. Maintenant ça fait une victoire partout, on attend la belle ! On a essayé, on a tout donné pour le peuple français, on rentre avec ça. C'est malheureux mais ça fait une victoire partout, il y aura une belle et cette fois ça va le faire, promis », a confié le rappeur au micro de RMC Sport. Le natif de Meudon ne veut pas en rester là.

«Même si Amine n'a pas encore pris sa décision, il y aura une belle»

« Ce qu'Amine me fait vivre, c'est incroyable ! Je me suis mis dans la peau d'un footeux, arriver avec l'enceinte... je me suis vu en Ligue des champions, c'était magnifique ! On a eu de bons adversaires aujourd'hui, ils ont bien renforcé leur équipe. Il y aura une belle, je l'annonce ! Même si Amine n'a pas encore pris sa décision, il y aura une belle ! On ne veut pas rester sur une défaite et cette fois ça fera mal ! », a ajouté SDM. Le rendez-vous est pris.