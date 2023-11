Mbappé - Luis Enrique : Malaise au PSG, Rami a choisi son camp !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son remarquable triplé inscrit samedi face à Reims, Kylian Mbappé a été pointé du doigt par Luis Enrique pour sa prestation d'ensemble. Des propos qui ont surpris de la part de l'entraîneur espagnol, et Adil Rami a évoqué le sujet en assurant la défense de l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé a brillé samedi dernier avec le PSG à Reims, avec un triplé au compteur. Pourtant, interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique s'est surtout focalisé sur certains défauts dans la prestation du capitaine de l'équipe de France : « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Oui, oui ! Je sais que cela peut paraître bizarre. Je sais que, sur les buts de Kylian, je n’ai rien à dire mais je pense qu'il peut être meilleur d'une façon différente. Je vais lui en parler d'abord, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, on a aucun doute sur ça, mais on a besoin de plus », avait lâché l'entraîneur du PSG.

« C'est la preuve d'un grand joueur »

Au micro de Prime Video , Adil Rami s'est enflammé pour la prestation XXL de l'attaquant du PSG : « Kylian Mbappé est toujours là. C’est vraiment la preuve du grand joueur qu’il est avec un Paris Saint-Germain, quand tu regardes bien, ça ne reflète pas le score. Reims a été très bon et aurait même gagner le match. Au final, ça se termine à 3-0, mais avec un grand Kylian qui est capable à ce moment-là d’en planter trois. Rien à dire », a indiqué l'ancien défenseur de l'OM, qui est ensuite revenu sur les propos polémiques de Luis Enrique au sujet de son joueur.

« Il n’y a pas grand-chose à lui reprocher »