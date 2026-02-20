Habib Beye : «L'image d'un très grand coach, alors que...», son ancien club le balance

Axel Cornic

C’est peut-être le début de la fin d’une crise qui a fait énormément de dégâts depuis le début d’année 2026. L’Olympique de Marseille a enfin un nouvel entraineur, puisque c’est Habib Beye qui dirigera la rencontre de ce vendredi soir en Ligue 1, face au Stade Brestois. Mais l’ancien défenseur ne sort pas vraiment d’une première aventure très encourageante, du côté du Stade Rennais.

En plein milieu de saison, l’OM s’est offert une crise sans précédents avec le départ de son entraineur, ainsi que de son directeur sportif... qui a finalement été retenu par le propriétaire. Frank McCourt a en effet décidé d’intervenir pour stopper l’hémorragie et un premier pas important a été fait, puisque le club marseillais a de nouveau un entraineur.

Bienvenue à Marseille 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🤝 pic.twitter.com/P6iqfHlgY1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

Le défi de taille d’Habib Beye Après le Red Star et le Stade Rennais, Habib Beye a accepté le plus gros défi de son début de carrière d’entraineur, en signant à l’OM. Et il n’aura pas le temps de s’adapter, puisqu’il dirigera son premier match dès ce vendredi soir avec le déplacement à Brest, avant la réception très importante de l’OL le 1er mars, ainsi que le quart d finale de Coupe de France face au TFC, le 4 mars. Tous des rendez-vous très importants, s’il souhaite transformer le marasme marseillais en quelque chose de plus intéressant.