Mercato : Retrouvailles à Paris, un gros coup est annoncé !

Avant la fin du mercato, le Paris FC cherche à recruter un buteur afin de s’offrir une fin de saison plus tranquille. Dernièrement, le nom d’Edin Džeko a été annoncé dans le viseur du club de la capitale. Un tel transfert n’aurait rien d’impossible, car le joueur de la Fiorentina connaît bien Stéphane Gilli, avec qui il a collaboré en sélection bosnienne.
Installé à une inconfortable 15ème place en Ligue 1, le Paris FC cherche à s’offrir une seconde partie de saison plus tranquille. Pour cela, les dirigeants parisiens comptent se renforcer fortement lors du mercato hivernal et les grands chantiers ont déjà commencé.
Déjà deux arrivées au Paris FC
Il y a quelques jours, le Paris FC avait mis la main sur Luca Koleosho, jeune attaquant de 21 ans appartenant à Burnley. Ce vendredi, le PFC a annoncé sa deuxième arrivée de l’hiver avec le prêt de Marshall Munetsi en provenance de Wolverhampton. C’est loin d’être terminé, car le club de la capitale voudrait mettre la main sur un buteur maintenant.
Les retrouvailles entre Gilli et Džeko ?
Plusieurs noms de buteurs ont été cités dans le viseur du Paris FC et le dernier en date est celui d’Edin Džeko. Ce dernier évolue actuellement à la Fiorentina avec qui il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Selon les informations du Parisien, l’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait débarquer dans la capitale française car il apprécie Stéphanie Gilli, qu’il connait bien, car ce dernier a été l'adjoint de Mécha Bazdarevic en sélection de Bosnie-Herzégovine de 2014 à 2017. Les deux hommes sont restés en contact et c’est donc un atout pour le PFC. L’avant-centre pourrait également finir sa carrière du côté de son club formateur Željezničar. Affaire à suivre…