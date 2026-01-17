Mercato : Retrouvailles à Paris, un gros coup est annoncé !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le Paris FC cherche à recruter un buteur afin de s’offrir une fin de saison plus tranquille. Dernièrement, le nom d’Edin Džeko a été annoncé dans le viseur du club de la capitale. Un tel transfert n’aurait rien d’impossible, car le joueur de la Fiorentina connaît bien Stéphane Gilli, avec qui il a collaboré en sélection bosnienne.

Installé à une inconfortable 15ème place en Ligue 1, le Paris FC cherche à s’offrir une seconde partie de saison plus tranquille. Pour cela, les dirigeants parisiens comptent se renforcer fortement lors du mercato hivernal et les grands chantiers ont déjà commencé.

Déjà deux arrivées au Paris FC Il y a quelques jours, le Paris FC avait mis la main sur Luca Koleosho, jeune attaquant de 21 ans appartenant à Burnley. Ce vendredi, le PFC a annoncé sa deuxième arrivée de l’hiver avec le prêt de Marshall Munetsi en provenance de Wolverhampton. C’est loin d’être terminé, car le club de la capitale voudrait mettre la main sur un buteur maintenant.