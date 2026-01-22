PSG - Lucas Chevalier : «Minable», la comparaison qui attaque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier est régulièrement critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, en provenance du LOSC. Un traitement injuste aux yeux de certains anciens du club, réclamant la fin de l’acharnement contre l’international français (1 sélection) de 24 ans, de nouveau pointé du doigt après la défaite contre le Sporting.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance du LOSC pour 40 millions d’euros hors bonus, Lucas Chevalier est encore loin de faire l’unanimité, et ce n’est pas les deux buts encaissés cette semaine en Ligue des champions contre le Sporting CP (1-2) qui vont arranger son cas. Mardi soir, le journaliste Daniel Riolo comparait l’international français au « Landreau de la grande époque », pointant du doigt sur RMC sa responsabilité dans la défaite parisienne : « Quand tu as une frappe plein axe, que tu tombes à genoux comme ça et que tu fais un arrêt aussi minable, malheureusement, la défaite est pour toi. C'est juste la réalité: ce soir: malheureusement, la défaite est pour lui ».

« Il ne faut pas faire une histoire en disant que le PSG s'est trompé de gardien » Mais Lucas Chevalier peut encore compter sur du soutien. Luis Fernandez réclame notamment la fin de l’acharnement contre la recrue estivale du PSG, dans des propos accordés à L’Équipe : « Il ne faut pas faire une histoire en disant que le PSG s'est trompé de gardien. Il est calme, tranquille. Quand il repousse un ballon qui retombe sur la tête d'un attaquant, ce n'est quand même pas de sa faute. »