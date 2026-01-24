Signature au PSG : Zidane a changé d’avis

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG qui souhaitait le signer au poste d’entraîneur ces dernières années, Zinedine Zidane n’a finalement pas donné suite. Et pourtant, l’ancien numéro 10 a revu sa position quant à une éventuelle collaboration avec le PSG et a changé d’avis depuis qu’il a pris sa retraite de joueur. Explications.

Le nom de Zinedine Zidane a régulièrement été associé au PSG ces dernières années pour le poste d’entraîneur, suite aux départ successifs de Mauricio Pochettino (2022) et Christophe Galtier (2023). De son côté, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France n’a pas complètement fermé la porte aux dirigeants du PSG, et il avoue d’ailleurs avoir changé d’avis à ce sujet depuis qu’il n’est plus joueur.

« En tant que joueur, c’était différent… » Zinedine Zidane lâchait une confidence à ce sujet en 2015 sur le plateau du Canal Football Club : « Entraîner le PSG un jour ? Pour le moment ils ont un entraineur qui a des résultats, et je suis marseillais. (…) Mais il faut jamais dire jamais. Je ne m’interdis rien mais ça va être compliqué… Mais je ne m’interdis rien, surtout en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, c’était peut-être différent, mais en tant qu’entraîneur, ce sont des opportunités… », explique Zidane, qui avoue donc avoir changé d’avis au sujet d’une possible signature au PSG depuis qu’il est devenu entraîneur?