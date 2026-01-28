Mercato à 11 milliards d’euros : Le PSG perd sa couronne, on connait son successeur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, les clubs de football ont été très dépensiers sur le marché des transferts. Au total, ce sont quasiment 11 milliards d’euros qui ont été utilisés pour les différentes transactions. Forcément, certaines formations ont été plus dépensières que les autres. Pas le PSG en revanche, qui a perdu sa couronne du club qui avait le plus dépensé en 2024.

Avec l’arrivée du Qatar, le PSG est devenu l’un des clubs de football les plus puissants financièrement. Ainsi, ces dernières années, la formation parisienne a multiplié les folies en réalisant des transferts XXL pour s’offrir certaines des plus grandes stars de la planète football. En 2024, le PSG était d’ailleurs le club qui avait dépensé le plus sur le mercato. Mais voilà qu’à Paris, on a décidé d’en finir avec les folies et cette couronne honorifique a été perdue en 2025.

« Il y aura peut-être un traitement différent… », Le PSG prêt à faire sauter son salary cap ? https://t.co/uRO618zgEW — le10sport (@le10sport) January 28, 2026

Les folies sont finies au PSG Du côté du PSG, on a décidé de revoir la politique de recrutement dernièrement. En effet, le club de la capitale se veut désormais plus économe et il n’est plus vraiment question de dépenser des sommes folles sur le marché. Un changement radical qu’on a pu voir dans le classement délivré par la FIFA des clubs les plus dépensiers en 2025 puisque le PSG ne fait tout simplement pas partie du top 20.