OM - De Zerbi va tout plaquer ? : L’annonce cash sur son avenir !

Alors que Ruben Amorim a été démis de ses fonctions ce lundi, Manchester United penserait notamment à l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, pour le remplacer. TEAMtalk de son côté ne le cite pas parmi les pistes explorées par les Red Devils et fait savoir qu’Enzo Maresca serait très intéressé par le poste.

Après l’avoir recalé en 2024 pour rejoindre l’OM, Roberto De Zerbi se retrouve de nouveau cité du côté de Manchester United. Ce lundi, le club anglais a annoncé le départ de Ruben Amorim et, d’après les informations du Telegraph, le technicien italien ferait partie des nombreux entraîneurs dans le viseur des Red Devils.

Maresca chaud pour remplacer Amorim C’est en revanche Oliver Glasner, actuellement en poste à Crystal Palace, qui serait le favori de la direction mancunienne. Selon TEAMtalk, qui ne cite pas Roberto De Zerbi comme une option pour Manchester United, un autre entraîneur serait très intéressé à l’idée de succéder à Ruben Amorim : Enzo Maresca, qui vient d’être démis de ses fonctions à Chelsea et aurait des admirateurs en interne.