XV de France - 6 Nations : Fabien Galthié se fait déjà chambrer par un adversaire !

Axel Cornic

Le XV de France va lancer dans quelques jours son Tournoi des 6 Nations, avec un choc très attendu face à l’Irlande sur la pelouse du Stade de France. Tenants du titre après leur victoire en 2025, les Bleus de Fabien Galthié vont notamment retrouver leur capitaine Antoine Dupont et semblent déjà faire trembler leurs futurs adversaires.

L’année 2025 n’a pas été la meilleure du mandat de Fabien Galthié, qui a été extrêmement critiqué. On oublie pourtant trop vite que le XV de France a remporté le dernier Tournoi des 6 Nations et fait toujours peur en Europe ! Le retour d’Antoine Dupont ne fait qu’alimenter les espoirs, même si les principaux supporters des Bleus semblent se trouver à l’étranger.

« Je n'ai fait que chambrer Fabien depuis ce matin parce que j'ai dit partout que c'était mon favori » Interrogé lors du Media Day du 6 Nations, Gonzalo Quesada n’a en effet pas tari d’éloges sur l’équipe de Galthié, qu’il connaît très bien pour l’avoir côtoyé de près par le passé. « Je n'ai fait que chambrer Fabien depuis ce matin parce que j'ai dit partout que c'était mon favori. Et pas seulement pour l'aspect affectif » a déclaré le sélectionneur de l’Italie, qui croisera la XV de France le 22 février prochain, au Stade de France.