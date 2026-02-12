Il annonce qu'Antoine Dupont n'est pas «le meilleur joueur du monde», Galthié a tenu à lui répondre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir remporté son titre de champion olympique en 2024, Antoine Dupont était qualifié par beaucoup comme le meilleur joueur de rugby du monde. Est-ce encore et toujours le cas aujourd'hui ? Si le demi de mêlée du Stade Toulousain est toujours exceptionnel, d'autres joueurs font forte impression sur un terrain de rugby. C'est ainsi que Fabien Galthié a réagi à propos de ce récent débat sur le meilleur joueur du monde actuellement.

Cela faisait un an qu'Antoine Dupont n'avait plus porter le maillot du XV de France. De retour en sélection lors du match face à l'Irlande dans le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée a pu montrer qu'il n'avait rien perdu de son talent. Dupont a d'ailleurs du temps à rattraper après avoir été écarté plusieurs mois suite à sa blessure. Et voilà qu'en son absence, d'autres joueurs de rugby lui ont quelque peu volé la vedette.

« Bien sûr qu'Antoine (Dupont) est exceptionnel mais pour moi... » C'est notamment le cas de Thomas Ramos. Coéquipier d'Antoine Dupont au Stade Toulousain et avec le XV de France, l'arrière enchaine les prestations XXL. De quoi faire dire à Laurent Labit qu'il est tout simplement « le meilleur joueur du monde aujourd'hui ». « Au vu de ses performances individuelles, je ne peux pas occulter le rôle de Thomas Ramos. Pour moi aujourd'hui c'est... Bien sûr qu'Antoine (Dupont) est exceptionnel mais pour moi Thomas Ramos c'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. C'est lui qui reprend la barre du XV de France et qui distille toujours la bonne passe quand il faut, le bon côté quand il faut pour aller jouer le petit par-dessus, le truc au pied même quand il ne fait pas exprès... C'est un génie. Oui, pour moi c'est le meilleur joueur au monde, il fait du 100%, il est régulier dans ses performances... tout tout tout ! Il est toujours au sommet avec son club et sa sélection. C'est le patron », expliquait-il concernant Thomas Ramos.